Stark! Biathletin Steiner läuft in Nove Mesto zur Siegerehrung

Tamara Steiner liefert beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Einzel eine sensationelle Leistung und läuft zu Platz 6.

Die 28-jährige Steirerin bleibt in ihrem ersten Weltcup-Einsatz in dieser Saison über alle vier Schießeinheiten fehlerfrei, lässt sich in der Loipe nichts zu Schulden kommen und fährt ihr bestes Ergebnis ein.

Bislang waren dies zwei 13. Plätze in Östersund 2023 und in Nove Mesto im Rahmen der WM 2024.

Damit darf Steiner nicht nur mit zur Siegerehrung, an der die Top 6 des Rennens teilnehmen dürfen - sondern schnappt sich wohl direkt auch ihr Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina.

Spitzenplätze werden am Schießstand vergeben

Österreichs weitere Starterinnen lassen bessere Platzierungen am Schießplatz liegen.

Lisa Hauser leistet sich vier Fehlschüsse, damit belegt die einstige Massenstart-Weltmeisterin den 28. Platz (+3:15,1 Min.). Anna Juppe schießt fünfmal daneben, das bedeutet Rang 34 (+3:38,8). Die Kärntnerin vergibt einen Spitzenplatz mit drei Fehlern im letzten Schießen.

Anna Andexer wird 41. (4 Fehler/+4:15,1), Anna Gandler erreicht Platz 47 (6/+4:32,1).

Als Siegerin geht indes die Französin Justine Braisaz-Bouchet hervor, die ihre Landsfrau Lou Jeanmonnot um 1,4 Sekunden distanziert. Beide lassen eine Scheibe stehen. Die Deutsche Franziska Preuß (2/+1:02,2) komplettiert das Podest.

Am Samstag steht zuerst eine Single-Mixed- (13:15 Uhr), dann eine Mixed-Staffel (15:10 Uhr) an. Beim Massenstart am Sonntag sind Steiner und Hauser dabei.