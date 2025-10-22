Zell am See: Am Weg zurück zur Eishockey-Relevanz?

Das goutieren auch die Leute aus Zell, dem Umland (immerhin 90.000) und die Touristen – mehr als 1.100 Saisontickets und in der letzten Saison ein Zuschauerschnitt von über 2.200. Wenn man von einer prosperierenden AlpsHL-Organisation sprechen kann, dann sicher von Zell.

Ehemaliger Talenteschuppen wieder im Kommen

Ich kenne Zell und die Halle schon seit Jahrzehnten, ob mit einer Prominententruppe (John Miner, Marty Dallman. Eddie Lebler oder Thommy Cijan) Anfang der 90er in der Bundesliga oder als langjährigen solider Nationalliga-Verein.

Alleine wegen der eigenen Talente waren Besuche immer ein Pflichtprogramm. Ich erinnere mich daran, dass ich für Wien Julian Großlercher gescoutet habe.

Niki Hartl kam über Villach nach Wien, weitere Cracks mit Zeller Wurzeln sind Patrick Machreich, Lukas Herzog, Jacob Pfeffer und Clemens Unterweger bzw. im Frauensektor Anna Meixner. Durchaus eine stolze Auswahl, die aber zu versiegen drohte.

Jetzt ist im Zuge der Erfolge der Ersten auch der Nachwuchs wieder im Kommen. Schwarz: "Vor Jahren hatten wir nur 40 Kinder, jetzt gehen wir auf das Dreifache zu." In der nächsten Saison soll erstmals auch wieder ein U15-Team gestellt werden, das dann auch in die höheren Altersklassen gezogen werden soll.

Profibedingungen in der Zweitklassigkeit

Das Team setzt sich aus derzeit fünf Legionären (sowohl Ethan Szypula als auch Nick Huard fallen aber noch längere Zeit aus), einigen altbekannten ICE-Namen (z. B. Ali Schmidt, Tyler Cuma, Kele Steffler, Sebastian Zauner, Christian Jennes oder Alexander Lahoda) und einer Reihe von jüngeren Spielern zusammen.

Zell ist für Teams wie Graz, Villach oder Wien ein beliebter Leihplatz, zuletzt war auch Ausnahmetalent Paul Sintschnig im Eisbären-Dress zu sehen.

Schwarz erklärt: "Wir sind nicht unbedingt ein Ausbildungsverein, aber wir leben doch von jüngeren Spielern, die uns bei unseren Ambitionen weiterhelfen können."

Nicht unbedingt eine Ausnahme in der AlpsHL: Bis auf Urgestein Philipp Putnik (schon sein Vater spielte für die Eisbären) und Backup-Goalie Alois Schultes sind alle Profis.