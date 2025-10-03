Suche
    Gewinne mit interwetten NHL-Fanreise in den Big Apple

    New York, New York! interwetten schickt dich und deine Begleitung in die Stadt, die niemals schläft – zu einem NHL-Spiel live in Manhattan.

    Eine legendäre NHL-Mannschaft live bei einem Spitzenspiel in Manhattan erleben – ein Traum, der für dich und deine Begleitung schon bald Wirklichkeit werden könnte. Denn interwetten verlost jetzt eine Fanreise in den Big Apple – inklusive Flügen, Hotel und Tickets!

    Dein Traumtrip nach Manhattan

    Für euch heißt es nur: Koffer packen – alles andere ist organisiert. Für dich und eine Begleitperson geht es mitten ins Herz von New York. Dort erwartet euch ein Erlebnis der Extraklasse: eines der traditionsreichsten Teams der NHL spielt in einer der berühmtesten Arenen der Welt.

    So funktioniert die Teilnahme

    1. Registrieren
      Registriere dich hier für das Gewinnspiel bei interwetten.
    1. Teilnahmebutton klicken
      Sobald du eingeloggt bist, kannst du auf den den Teilnahme-Button klicken.
    1. 25 € einzahlen
      Zahle mindestens 25 € auf dein interwetten-Konto ein – schon bist du im Lostopf.

    Das kannst du gewinnen

    • Reise für 2 Personen nach New York im Herbst (Termin nach Absprache)
    • Hin- und Rückflug
    • Hotelübernachtungen
    • 2 Tickets für ein NHL-Spitzenspiel in New York

    interwetten – dein Weg ins NHL-Fieber

    Als langjähriger Partner für Sport und Spannung bringt dich interwetten auch dieses Jahr wieder dorthin, wo Sportgeschichte geschrieben wird. Sichere dir jetzt deine Chance und erlebe die NHL hautnah!

    👉 Jetzt mitmachen!

