Kaspers Red Wings holen fünften NHL-Sieg in Folge

Marco Kasper und die Detroit Red Wings eilen in der NHL derzeit von Erfolg zu Erfolg.

Am Sonntag feiern die Wings einen 4:2-Heimsieg über die Edmonton Oilers und bauen ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus.

Emmitt Finnie erzielt die ersten beiden Tore seiner NHL-Karriere und verbucht einen Assist, Dylan Larkin erzielt die beiden anderen Tore und steuert zwei Vorlagen bei.

Der Kärntner Kasper bleibt ohne Punkt.