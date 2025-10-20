NEWS
Kaspers Red Wings holen fünften NHL-Sieg in Folge
Die Detroit Red Wings feiern den fünften Sieg in Folge.
Marco Kasper und die Detroit Red Wings eilen in der NHL derzeit von Erfolg zu Erfolg.
Am Sonntag feiern die Wings einen 4:2-Heimsieg über die Edmonton Oilers und bauen ihre Siegesserie auf fünf Spiele aus.
Emmitt Finnie erzielt die ersten beiden Tore seiner NHL-Karriere und verbucht einen Assist, Dylan Larkin erzielt die beiden anderen Tore und steuert zwei Vorlagen bei.
Der Kärntner Kasper bleibt ohne Punkt.