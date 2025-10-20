Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt

Der berühmte Stanglwirt in Going stellt 2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty am 23. Jänner 2026 rund um das Kitzbühel Rennwochenende zur Verfügung. Genieße mit einer Begleitperson das besondere Ambiente des Stanglwirt. Euch erwartet ein Weißwurstessen der besonderen Art inmitten sportlicher, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prominenz.

Die 32. Weißwurstparty wurde 2025 gemeinsam mit rund 2.800 Freunden des Hauses, Stammgästen, Skilegenden und zahlreichen prominenten Gästen in uriger Hüttenatmosphäre gefeiert. Gesehen wurden unter anderem: