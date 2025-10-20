Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt

Du bietest auf ein Fan-Highlight: 2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt. Das erwartet dich im Detail:
2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt in Going
Eintritt in den Klassik-Bereich
Stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm
Original Champagner-Weißwürste und Brezen
Getränkeangebot: Mineralwasser, Erdinger Bier und Schlumberger Sekt
Der Erlös der Auktion „2Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.
