Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt

Ersteigere 2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser! Feiere in Mitten sportlicher, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prominenz.

Der berühmte Stanglwirt in Going stellt 2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty am 23. Jänner 2026 rund um das Kitzbühel Rennwochenende zur Verfügung. Genieße mit einer Begleitperson das besondere Ambiente des Stanglwirt. Euch erwartet ein Weißwurstessen der besonderen Art inmitten sportlicher, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prominenz.

Die 32. Weißwurstparty wurde 2025 gemeinsam mit rund 2.800 Freunden des Hauses, Stammgästen, Skilegenden und zahlreichen prominenten Gästen in uriger Hüttenatmosphäre gefeiert. Gesehen wurden unter anderem: 

  • Arnold Schwarzenegger

  • Peter Maffay

  • Karl Schranz

  • Fritz Strobl

  • Stephan Eberharter

  • Marc Girardelli

  • Andreas Gabalier

  • Matthias Schweighöfer

  • Palina Rojinski

  • Alec Völkel & Sascha Vollmer aka „The BossHoss“

  • Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger

  • Wayne & Annemarie Carpendale

  • Rúrik Gíslason

  • Maria Riesch

  • Herbert und Christiane Knaup

  • Melissa Naschenweng

  • Vanessa Mai

  • DJ Ötzi

  • Cathy Hummels

  • Monica Ivancan

  • Franziska Knuppe

  • Barbara Maier

  • Elton

  • uvm.

Du bietest auf ein Fan-Highlight:  2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt. Das erwartet dich im Detail:

  • 2 Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt in Going

  • Eintritt in den Klassik-Bereich

  • Stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm

  • Original Champagner-Weißwürste und Brezen

  • Getränkeangebot: Mineralwasser, Erdinger Bier und Schlumberger Sekt

Der Erlös der Auktion „2Klassik-Karten für die legendäre Weißwurstparty beim berühmten Stanglwirt“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

