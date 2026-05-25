Spiel gedreht! Golden Knights stehen vor Finaleinzug

Die Vegas Golden Knights sind nur noch einen Sieg vom Stanley-Cup-Finale entfernt!

Im dritten Spiel des Western-Conference-Finals gegen Colorado Avalanche drehen die Knights einen 0:3-Rückstand und stehen vor dem Sweep.

Das erste Drittel läuft ganz nach Wunsch für Colorado, nachdem man bereits in der vierten Minute durch Landeskog in Führung geht. Kadri erhöht in der achten Minute auf 2:0. Eigentlich gelingt Vegas durch Dorofeyev der Anschlusstreffer (13.), doch das Tor wird aberkannt.

So fällt noch ein Treffer auf der anderen Seite, Drury stellt auf 3:0 für Colorado (14.).

Doppeltes Comeback

Ab dem zweiten Drittel ereignet sich gleich ein doppeltes Comeback - Mark Stone kehrt auf Seiten der Knights nach fünf verpassten Spielen zurück und leitet mit seinem Treffer zum 1:3 das Comeback im Powerplay nur 19 Sekunden nach Drittelbeginn ein.

Dieser Treffer beflügelt Vegas. In der 25. Minute verkürzt Karlsson auf 2:3, ehe Kolesar ebenfalls im mittleren Spielabschnitt den Ausgleich erzielt (33.).

Endgültig die Partie dreht Hertl, der in der 49. Minute das 4:3 erzielt. Davon ist Colorado sichtlich beeindruckt, es kommt keine Antwort mehr. Dafür macht Howden per Empty Net alles klar (60.).