Nachdem die ersten beiden Spiele erst in der Overtime entschieden worden sind, tun sich die Florida Panthers im ersten Final-Heimspiel deutlich leichter: Die Franchise aus Sunrise gewinnt gegen die Edmonton Oilers mit 6:1.

Brad Marchand bringt die Gastgeber bereits nach 56 Sekunden in Führung, Carter Verhaeghe erhöht kurz vor Ende des ersten Viertels auf 2:0 (18./PP).

In einem von vielen Fehlern geprägten Spiel kommen die Gäste im zweiten Abschnitt zwar in Person von Corey Perry zum Anschlusstreffer (22./PP). Der Jubel hält jedoch nur etwas mehr als eine Minute, Sam Reinhart stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (24.).

Die Panthers haben nun das Momentum auf ihrer Seite, Sam Bennett erhöht noch vor der zweiten Drittelpause auf 4:1 (28.). Für Bennett ist es bereits der 14. Treffer in diesem Playoff-Run, im Stanley-Cup-Finale steht der 28-Jährige nun bei vier Toren. Im Schlussviertel machen Aaron Ekblad (44./PP) und Evan Rodrigues (57./PP) endgültig den Deckel drauf.

Weiter geht die Finalserie in der Nacht auf Freitag (2:00 Uhr MESZ) mit Spiel vier. In Florida brauchen die Oilers unbedingt einen Sieg, um die Serie auszugleichen, bevor es im fünften Match zurück nach Edmonton geht.

