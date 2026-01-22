Overtime-Sieg: Red Wings gewinnen mit Kasper bei Maple Leafs

Siege hat es am Donnerstag für die Teams der österreichischen Legionäre in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegeben.

Die Detroit Red Wings setzten sich bei den Toronto Maple Leafs in der Overtime mit 2:1 durch und feierten damit ihren siebenten Sieg in acht Spielen. Marco Kasper blieb in fast 17 Einsatzminuten ohne Scorerpunkt.

In Vancouver beendeten die Canucks ihre Negativserie und besiegten ohne den verletzten Marco Rossi die Washington Capitals 4:3. Für die Canucks war der Sieg auch für die Moral enorm wichtig. Das Team hatte zuletzt mit elf Niederlagen en suite einen Negativrekord in der Clubgeschichte markiert.

Der Vorarlberger Rossi fehlte bereits die elfte Partie en suite. Auch gegen Washington waren die Canucks schon 0:2 zurückgelegen, dann feierten sie aber den ersten Heimsieg seit 6. Dezember.