Premiere! Erster deutscher Chefcoach heuert in der NHL an

Der frühere deutsche Eishockey-Teamchef Marco Sturm wird neuer Trainer bei den Boston Bruins und damit erster deutscher Chefcoach in der National Hockey League (NHL).

Der 46-Jährige wurde zum Nachfolger von Joe Sacco ernannt und soll seinen Ex-Klub zurück in die Playoffs führen. Der ehemalige Stürmer absolvierte zwischen 2005 und 2010 302 NHL-Partien für die Bruins.

Sturm führte das deutsche Nationalteam als Bundestrainer 2018 überraschend zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Danach war er Co-Trainer bei den Los Angeles Kings und ab 2022 Cheftrainer bei deren Farmteam Ontario Reign.

Marco's coming home.



Marco Sturm has been named the 30th head coach in #NHLBruins history.



📰: https://t.co/9jsQamgTRV pic.twitter.com/DUgwnisbHR