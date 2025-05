Die Florida Panthers haben den nächsten kleinen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht.

Der amtierende Stanley-Cup-Sieger gewinnt den Auftakt der Eastern-Conference-Finals bei den Carolina Hurricanes mit 5:2. Für die "Canes" ist es die erste Heimpleite in den diesjährigen Playoffs.

Carter Verhaeghe (9.) und Aaron Ekblad (13.) eröffnen mit ihren Toren für die Panthers. Sebastian Aho (20.) verkürzt 16 Sekunden vor der ersten Drittelpause aber auf 1:2.

Anthony John Greer (24.), Sam Bennett (47./PP) und Eetu Loustarinen (55.) lassen jedoch keine Zweifel an einem Sieg Floridas aufkommen. Carolinas Jackson Blake (57./PP) sorgt nur noch für Ergebniskosmetik.

Somit gehen die Panthers in der Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei steigt in der Nacht auf Freitag in Carolina.

