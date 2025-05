Historisch! Alle ICE-Teilnehmernationen künftig erstklassig

Gutes Zeichen für die win2day ICE Hockey League!

Zum ersten Mal werden alle vier Teilnehmer-Nationen der Liga an der A-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Den ersten Schritt machte Italien schon Anfang Mai, als man in der Division IA den Aufstieg in die A-WM schaffte und damit nach drei Jahren wieder zurück in die höchste Spielklasse der IIHF-WMs zurückkehrte. Außerdem gelang Ungarn und Slowenien der Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft.

Noch besser läuft es beim ÖEHV-Team. Die Österreicher zogen nämlich erstmals seit 1994 ins Viertelfinale ein, was sich für Teamchef Bader sogar anfühlt, wie der Weltmeister-Titel.

"Unterstreicht die Rolle der ICE"

Alexander Gruber, Präsident der ICE, freut sich über die Erfolge der vier Nationen: "Insgesamt ist es sehr erfreulich, dass im nächsten Jahr erstmals alle vier bei der Weltmeisterschaft der Top-Division im Einsatz sein werden. Diese Entwicklung ist ein klarer Indikator für die sportliche Qualität und unterstreicht die Rolle der win2day ICE hockey League als eine zentrale Plattform für die Entwicklung von Nationalteamspielern", wird der Präsident in einer Pressemitteilung der ICE zitiert.

Besonders zufrieden ist Gruber allerdings natürlich über die Erfolge Österreichs: "Zuallererst ist die großartige Leistung des österreichischen Nationalteams hervorzuheben. Ich gratuliere von ganzem Herzen!"

So liefen die letzten 10 Weltmeisterschaften des ÖEHV-Teams