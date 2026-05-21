Vorteil Vegas Golden Knights!

Zum Start des Conference Finals im NHL-Westen holen sie bei den Colorado Avalanche einen 4:2-Auswärtssieg.

Es ist im siebten Auswärtsspiel der laufenden Stanley-Cup-Playoffs bereits der fünfte Sieg für die Mannen aus dem Wüstenstaat.

Ein Doppelschlag durch Coghlan (33.) und Dorofeyev (36./PP) im Mitteldrittel bringt die Golden Knights auf die Siegerstraße, nach dem 3:0 durch Howden (42.) scheint die Sache klar.

Dann bringen Nichushkin (46.) und Landeskog (58./PP) das punktbeste Team der Regular Season allerdings noch einmal heran.

Der Ausgleich bleibt der Avalanche aber verwehrt, Dowd macht mit dem Empty Netter den Deckel drauf.

Spiel zwei steigt in der Nacht auf Samstag (2:00 Uhr) wieder in Denver.