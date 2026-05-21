Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights VGK
Endstand
2:4
0:0 , 0:2 , 2:2
  • Valeri Nichushkin
  • Gabriel Landeskog
  • Dylan Coghlan
  • Pavel Dorofeyev
  • Brett Howden
  • Nic Dowd
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Kalt erwischt! Sieger der Presidents' Trophy unterliegt zum Start

Weiter stark in der Fremde: Das erste Spiel der NHL Conference Finals bringt einen Auswärtssieg mit sich.

Kalt erwischt! Sieger der Presidents' Trophy unterliegt zum Start Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Vorteil Vegas Golden Knights!

Zum Start des Conference Finals im NHL-Westen holen sie bei den Colorado Avalanche einen 4:2-Auswärtssieg.

Es ist im siebten Auswärtsspiel der laufenden Stanley-Cup-Playoffs bereits der fünfte Sieg für die Mannen aus dem Wüstenstaat.

Ein Doppelschlag durch Coghlan (33.) und Dorofeyev (36./PP) im Mitteldrittel bringt die Golden Knights auf die Siegerstraße, nach dem 3:0 durch Howden (42.) scheint die Sache klar.

Dann bringen Nichushkin (46.) und Landeskog (58./PP) das punktbeste Team der Regular Season allerdings noch einmal heran.

Der Ausgleich bleibt der Avalanche aber verwehrt, Dowd macht mit dem Empty Netter den Deckel drauf.

Spiel zwei steigt in der Nacht auf Samstag (2:00 Uhr) wieder in Denver.

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