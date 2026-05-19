NHL: Rossi-Klub trennt sich von Chefcoach

Adam Foote ist nicht länger Trainer der Vancouver Canucks.

Er wurde am Dienstag als Teil der jüngsten Personalbereinigung der Organisation entlassen, nachdem das Team in dieser Saison den letzten Platz in der NHL belegt hatte.

Foote war nur ein Jahr im Amt. Er war zum Nachfolger von Rick Tocchet befördert worden, der entschieden hatte, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Die Canucks, bei denen ÖEHV-Export Marco Rossi unter Vertrag steht, verloren 57 von 82 Spielen und beendeten die Saison 14 Punkte hinter dem nächstbesten Team in der Liga. Auch die Assistenztrainer Kevin Dean, Scott Young und Brett McLean wurden entlassen.

Umfassende Umstrukturierung in der Vereinsführung

Die Trennung von Foote folgt auf eine umfassende Umstrukturierung der gesamten Vereinsführung. In der vergangenen Woche wurden die Hall-of-Fame-Spieler und Zwillingsbrüder Daniel und Henrik Sedin zu Co-Präsidenten ernannt, und Ryan Johnson wurde zum General Manager befördert.

Der damalige Präsident für Hockey-Operationen, Jim Rutherford, hatte im vergangenen Monat GM Patrik Allvin entlassen. Am 5. Mai kündigte der 77-Jährige dann seinen Rücktritt von der Position an, die er seit 2021 innehatte.

Trotz der höchsten Gewinnchancen auf den ersten Draft-Pick verloren die Canucks in der Draft-Lotterie erneut und fielen auf den dritten Platz hinter Toronto und San Jose.

Schwierige Jahre für die Canucks

Vancouver hat in den letzten zehn Jahren nur zwei Playoff-Teilnahmen erreicht und wird bald seinen fünften Trainer in sechs Saisons haben. Tocchet gewann den Jack Adams Award als Trainer des Jahres für seine Rolle bei der Qualifikation der Canucks in der Saison 2023-24. Er führte das Team heuer im Frühjahr ins Achtelfinale.

Foote, der in seiner Spielerkarriere Verteidiger war, war ein Favorit des ehemaligen Kapitäns Quinn Hughes, der im Dezember nach Minnesota getauscht wurde. Ebenfalls im vergangenen Jahr in Betracht gezogen wurde der zurückgetretene Stürmer Manny Malhotra, der das Top-Farmteam der Canucks, die Abbotsford Canucks, im vergangenen Jahr zum Calder-Cup-Sieg als Meister der American Hockey League führte.

Malhotra, der am Montag 46 Jahre alt wurde, arbeitete auf NHL-Ebene als Assistent bei den Vancouver Canucks von 2017-20 und bei den Maple Leafs von 2020-24, bevor er die Leitung in Abbotsford übernahm. Johnson war mehrere Jahre lang GM des AHL-Teams.