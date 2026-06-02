John Tortorella: Wie der Exzentriker Vegas ins NHL-Finale führte

Es brauchte mehr als nur eine neue Stimme. Es brauchte neue Impulse und eine neue Dynamik innerhalb der Mannschaft.

General Manager Kelly McCrimmon überraschte die gesamte Liga mit der Verpflichtung Tortorellas. Der erfahrene Coach gilt als direkt, kompromisslos und nicht immer einfach im Umgang. Seine Art ist nicht jedermanns Sache.

In Vegas scheint jedoch die gesamte Mannschaft hinter ihm zu stehen. "Seine Botschaft und sein Auftreten haben dafür gesorgt, dass wir als Team noch enger zusammengerückt sind", sagte Eichel.

"Er holt sich ständig Feedback von uns. Deshalb ist seine Botschaft bei den Spielern so gut angekommen. Die Jungs vertrauen ihm und glauben an das, was er sagt. Er hat großartige Arbeit geleistet, um das Beste aus dieser Mannschaft herauszuholen."

Selbstvertrauen als Schlüssel

Eigentlich sollte eine Mannschaft mit so viel Erfahrung und Meisterschaftsqualität kein Selbstvertrauensproblem haben. Doch genau das erkannte Tortorella kurz nach seinem Amtsantritt.

Er machte es zu seiner Aufgabe, den Spielern ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückzugeben.

Das zeigt sich inzwischen deutlich auf dem Eis. Der "Swagger", wie Verteidiger Noah Hanifin es nennt, ist zurück.

Die entscheidenden Momente des Playoff-Laufs

Mehrfach stand Vegas in diesen Playoffs unter enormem Druck.

Gegen Utah drohte die Serie zu kippen. Pavel Dorofeyev erzielte bei gezogenem Torhüter 52,7 Sekunden vor Schluss den Ausgleich und rettete die Golden Knights in die Verlängerung. Dort traf Brett Howden in Unterzahl zum entscheidenden Sieg.

Auch gegen Anaheim war es Dorofeyev, der im fünften Spiel mit einem Overtime-Tor ein mögliches Ausscheiden auf fremdem Eis verhinderte.

Im Western Conference Final gegen Colorado geriet Vegas im dritten Spiel früh mit 0:3 in Rückstand. Die Avalanche schienen auf dem Weg zu sein, die Serie wieder spannend zu machen.

Doch die Golden Knights antworteten mit drei Treffern im zweiten Drittel und zwei weiteren Toren im Schlussabschnitt. Am Ende stand ein beeindruckender Sweep gegen das punktbeste Team der regulären Saison.

Auf dem Weg zu seinem zweiten Cup

Vier Siege fehlen Tortorella nun noch zu seinem zweiten Stanley Cup.

Der Trainer gibt zu, dass er sich in den vergangenen Jahren durchaus gefragt habe, ob er jemals wieder auf dieser Bühne stehen würde.

Seit seinem Titelgewinn mit Tampa Bay waren 22 Jahre vergangen. Acht Playoff-Teilnahmen endeten vor dem Finale.

Vegas ist bereits seine sechste Station in dieser Zeit. Noch vor einem Jahr wurde Tortorella in Philadelphia entlassen. Heute steht er wieder im Stanley-Cup-Finale. "Es ist unglaublich schwer, wieder hierherzukommen", sagte Tortorella.

"Schon die Qualifikation für die Playoffs ist schwierig. In einer Liga mit so viel Ausgeglichenheit denkt man natürlich darüber nach. Viele großartige Spieler und Trainer haben es nie zurück ins Finale geschafft. Deshalb muss man die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich bietet. Man weiß nie, ob man noch einmal hierherkommt."

Vom TV-Experten zurück auf die größte Bühne

Tortorella hat 777 NHL-Siege auf seinem Konto und wurde zweimal mit dem Jack Adams Award als Trainer des Jahres ausgezeichnet.