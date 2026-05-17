Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF
Endstand
3:8
3:2 , 0:3 , 0:3
  • Arber Xhekaj
  • Ivan Demidov
  • Jake Evans
  • Rasmus Dahlin
  • Jason Zucker
  • Zach Benson
  • Jack Quinn
  • Konsta Helenius
  • Jack Quinn
  • Tage Thompson
  • Zach Metsa
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Canadiens verspielen Matchpuck! Sabres erzwingen Spiel 7

Die Montreal Canadiens liegen bereits 3:1 voran, gehen dann jedoch ein. David Reinbacher sieht nur zu.

Canadiens verspielen Matchpuck! Sabres erzwingen Spiel 7 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die NHL-Zweitrunden-Playoff-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Buffalo Sabres geht ins alles entscheidende Spiel sieben.

Montreal hat am Samstag die Chance, die Serie mit einem Heimsieg für sich zu entscheiden, stattdessen verspielen die Kanadier einen zwischenzeitlichen 3:1-Vorsprung und verlieren noch mit 3:8.

David Reinbacher steht bei Montreal nicht im Kader.

Montreal führt nach elf Minuten 3:1

Dahlin eröffnet den Torreigen nach 32 Sekunden mit dem 1:0 für Buffalo (1.) - Xhekaj (2.), Demidov (9./PP) und Evans (11./SH) drehen das Spiel jedoch zugunsten der Canadiens und stellen auf 3:1.

Zucker (14./PP) verkürzt noch im ersten Drittel, Benson (22.) gleicht im Mittelabschnitt auf 3:3 aus. Danach zieht Buffalo dank Toren von Quinn (31./PP, 50./PP), Helenius (33.), Thompson (55./EN) und Metsa (58./PP) davon.

Spiel sieben findet am Montag (Ortszeit) in Buffalo statt.

Im Finale der Eastern Conference warten die Carolina Hurricanes, die in diesen Playoffs bislang noch keine Partie verloren haben.

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