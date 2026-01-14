Black Wings fegen über Ferencvaros hinweg

In der vorgezogenen 45. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Black Wings Linz mit 5:1 gegen Ferencvaros und ziehen in der Tabelle am Liga-Neuling vorbei.

Fehervar erleidet derweil eine 3:4-Heimpleite gegen den HC Bozen.

Von Anfang an dominante Linzer

Die Linzer sind gegen Ferencvaros vom ersten Bully an am Drücker. Als FTC-Crack Green in der fünften Spielminute auf die Strafbank muss, brauchen die Black Wings nur 17 Sekunden, um das erste Überzahlspiel des Abends gleich in die 1:0-Führung durch St-Amant umzumünzen.

Maver fräst sich mit viel Körpereinsatz vor das Tor und besorgt keine zwei Minuten später das 2:0 (7.). Verteidiger Moro schaltet sich auch in die Offensive ein und jagt die Scheibe nach St-Amants Ablage aus dem hohen Slot ins Netz – 3:0 für die Linzer.

Etwas glücklich gelingt Ferencvaros auch ein Treffer im ersten Drittel, Green wird nicht vehement genug attackiert und kann den Puck gezielt im Tor unterbringen (17.). Das Comeback der Ungarn bleibt aber aus, spätestens mit Kristlers Tor zum 4:1 (24.) sind die Black Wings wieder die klar stärkere Mannschaft.

Ferencvaros kann nicht mehr zurückkommen, kurz vor Schluss schnürt Maver sogar noch seinen Doppelpack (59.) und fixiert den 5:1-Sieg der Linzer.

Durch diesen Sieg rücken die Black Wings auf Tabellenplatz acht vor und haben 49 Punkte auf dem Konto. Ferencvaros rutscht mit 47 Zählern an den Linzern vorbei auf Rang neun. Die Linzer legen damit im Vierkampf um die Pre-Playoff-Plätze vor, die Capitals und der VSV liegen mit 46 und 49 Punkten hinter den Black Wings und Fehervar zurück.

Bozen ringt Fehervar nieder

Bozen hat im ersten Drittel mehr und bessere Chancen, kann aber nur eine davon nutzen. Mantenuto setzt seinem eigenen Abpraller nach und überwindet Fehervar-Schlussmann Reijola im zweiten Versuch zum 0:1 nach 15 Minuten.

Fehervar hat Schwierigkeiten, Torgefahr zu erzeugen, bis den Ungarn ein Doppelschlag innerhalb einer halben Minute gelingt. Terbocs erzielt den Ausgleich (32.), Hari legt unmittelbar danach das 2:1 zur Führung der Ungarn nach (33.). Das Spiel ist so auf den Kopf gestellt, Bozen liegt als bessere Mannschaft nach 40 Minuten zurück.

Späte Entscheidung in Ungarn

McClures Ausgleichstreffer zum 2:2 (45.) ist nach dem Ansturm der Bozener hochverdient, richtig wild wird es dann in letzten Minuten des Spiels: Gersich überlistet mit der Rückhand Goalie Reijola und bringt Bozen in Minute 57 wieder in Führung.

Hari gelingt aber fast genau eine Minute später die Antwort: Er schnürt seinen Doppelpack und gleicht wieder aus, 3:3 knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss. In der allerletzten Spielminute hat Gersich wiederum eine Antwort parat.

Auch der Bozener Stürmer schnürt mit einem scharfen Onetimer ebenfalls seinen Doppelpack, diesmal ist das Tor zum 3:4 auch tatsächlich der Siegtreffer für die Südtiroler.

Bozen hält nach diesem Sieg bei 69 Punkten und ist damit hinter den punktgleichen Salzburgern Vierter. Fehervar ist mit 52 Zählern Siebter.