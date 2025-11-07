Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
4:3
3:2 , 1:1 , 0:0
  • Jackson Blake
  • Andrei Svechnikov
  • Sean Walker
  • Nikolaj Ehlers
  • Matt Boldy
  • Brock Faber
  • Matt Boldy
NEWS

Trotz zweimaliger Führung: Rossi und Minnesota verlieren

Zweimal führt Minnesota Wild bei den Carolina Hurricanes - am Ende muss man sich knapp geschlagen geben.

Trotz zweimaliger Führung: Rossi und Minnesota verlieren Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Minnesota Wild und der Vorarlberger Marco Rossi haben sich am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL knapp den Carolina Hurricanes geschlagen geben müssen.

Am Ende steht auswärts eine 3:4-Niederlage, wobei sie zunächst zweimal in einem ereignisreichen ersten Drittel in Führung gegangen waren.

Matt Boldy ließ Minnesota erstmals in der 6. Spielminute jubeln. Nach dem Ausgleich durch Jackson Blake (13.) brachte Brock Faber die Wild kurz darauf erneut in Führung (14.). Carolina gelang es jedoch das Spiel mit Treffern von Andrei Svechnikov (14.) und Sean Walker (17.) noch im ersten Drittel zu drehen.

Im zweiten Drittel glich Boldy rasch im Powerplay (21.) aus, doch Nikolaj Ehlers sorgte neun Spielsekunden später für die abermalige Führung der Hurricanes, die letztlich halten sollte. Der 24-jährige Rossi hält in der laufenden Saison bei drei Toren und neun Assists.

