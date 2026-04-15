Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

Die Vancouver Canucks gewinnen ihr vorletztes Spiel im NHL-Grunddurchgang mit 4:3 nach Overtime gegen die Los Angeles Kings. Es ist der dritte Sieg in Serie.

Marco Rossi leistet beim 1:0 von Verteidiger Elias Pettersson (10.) den Secondary Assist, damit scort der Vorarlberger im dritten Spiel in Folge. Die für die Playoffs qualifizierten Kings gleichen kurz vor der Drittelpause durch Quinton Byfield aus (18.).

Nur 52 Sekunden nach Wiederbeginn erzielt Jake DeBrusk in Überzahl den neuerlichen Führungstreffer Vancouvers (21.), doch Adrian Kempe egalisiert 12 Sekunden später den Spielstand wieder (22.). Alex Laferriere schießt Los Angeles sogar erstmals in Front (23.).

DeBrusk sichert Sieg mit Doppelpack

Zeev Buium erzielt pünktlich zur Spielmitte den Ausgleich zum 3:3 (30.), mit diesem Spielstand geht es auch in die Overtime. Dort wird DeBrusk mit seinem zweiten Treffer des Abends zum Matchwinner (63.).

Rossi erhält 16:08 Minuten Eiszeit, verzeichnet einen Torschuss, zwei Checks und eine +1. Er gewinnt 25 Prozent seiner Faceoffs. In 48 Saisonspielen hat der 24-Jährige 34 Scorerpunkte (12 Tore, 22 Assists) gesammelt.

Die letzte Begegnung der NHL-Spielzeit bestreitet Vancouver in der Nacht auf Freitag bei den Edmonton Oilers.

Erste Niederlage für Reinbacher

Die Montreal Canadiens verlieren ihre letzte Partie in der Regular Season mit 2:4 bei den Philadelphia Flyers.

An der Seite von Star-Defender Lane Hutson absolviert David Reinbacher sein zweites NHL-Spiel, beide stehen beim Gegentreffer zum 0:1 durch Porter Martone (9.) am Eis. Oliver Bonk baut die Führung der Flyers mit seinem ersten NHL-Tor aus (15.).

Im zweiten Drittel schreiben die Canadiens durch Brendan Gallagher erstmals an (27.), doch Matvei Michkov (34.) stellt den alten Vorsprung wieder her. 11 Sekunden vor Drittelende verkürzt Jake Evans (40.) auf 2:3. Alex Bump besorgt schließlich die Entscheidung (53.).

Reinbacher steht exakt 15 Minuten am Eis, schießt einmal aufs Tor und beendet das Spiel mit einer -1.

Montreal schließt die Regular Season auf Rang drei der Atlantic Division ab und trifft in der ersten Playoff-Runde auf Tampa Bay Lightning.