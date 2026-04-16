Luxus? Wie der ÖEHV-Angriff mit Kasper und Rossi aussehen könnte

Das Lineup mit Kasper und Rossi:
Linker Flügel
Center
Rechter Flügel
Dominic Zwerger
Marco Kasper
Peter Schneider
Paul Huber
Marco Rossi
Lukas Haudum
Benjamin Baumgartner
Benjamin Nissner
Lucas Thaler
Manuel Ganahl
Oliver Achermann
Mario Huber
Realistisch wäre, dass Kasper und Rossi je eine Linie als Center anführen.
Das Trio Zwerger, Kasper und Schneider hat sich etabliert und auf dem Weg zum WM-Viertelfinale 2025 entscheidend performt. Sie erzielten neun der insgesamt 19 Tore, waren nur an sechs Treffern nicht direkt beteiligt.
Rossi würde die nominell zweite Linie anführen, an seiner Seite zwei mögliche Meisterspieler haben. Paul Huber hat sich in dieser Saison nochmal deutlich gesteigert und ist zu einem Schlüsselspieler gereift.
Haudum spielt seine beste Profi-Saison, wird die Saison als Liga-Topscorer abschließen und kann sich bei der WM für ein Auslandsengagement weiter in die Auslage spielen. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Huber und Haudum harmonieren bei den 99ers hervorragend.
Die dritte Reihe hätte das Potenzial, sowohl offensiv als auch defensiv wichtige Beiträge zu leisten. Nissner und Thaler haben die WM-Vorbereitung in einer Linie gestartet, die Chemie stimmt. Baumgartner kann als gelernter Center auch auf den Flügel ausweichen.
Die vierte Linie würde viel Routine und mit Achermann einen ausgezeichneten Faceoff-Spieler mitbringen. Ganahl ist sich der Defensivarbeit nicht zu schade und wäre im Penalty Killing wohl gesetzt. Mario Huber könnte seinen Platz genauso gut mit Thaler tauschen.
Das Lineup mit Kasper oder Rossi:
Linker Flügel
Center
Rechter Flügel
Dominic Zwerger
Marco Kasper/Marco Rossi
Peter Schneider
Paul Huber
Benjamin Baumgartner
Mario Huber
Lukas Haudum
Benjamin Nissner
Lucas Thaler
Manuel Ganahl
Oliver Achermann
Lukas Kainz
Einer der beiden NHL-Spieler würde Zwerger und Schneider centern, Rossi hat diesen Spot bereits während der WM 2024 eingenommen. Nach zwei Spielen wurde das Trio vereint, besonders beim legendären 6:7 n.OT gegen Kanada wussten sie zu glänzen.
Baumgartner könnte in Reihe zwei seine gewohnte Center-Position einnehmen. Lukas Haudum würde in diesem Falle für eine größere Ausgeglichenheit im Lineup an die Seite von Nissner und Thaler rücken, Mario Huber seinen Platz am rechten Flügel einnehmen.
So würde vermieden, dass in Reihe drei mit Mario Huber und Thaler zwei Rechtsschützen aufgeboten werden. Zudem würde diese Variante automatisch mehr Scoring-Tiefe bringen und trotzdem genügend Zuverlässigkeit in der Defensivarbeit mitbringen.
In der vierten Linie gäbe es mit Lukas Kainz ein neues Gesicht in dieser Aufzählung, der Niederösterreicher hat bei der vergangenen WM in Stockholm ebendort großartige Arbeit verrichtet.
Das Lineup ohne Kasper und Rossi:
Linker Flügel
Center
Rechter Flügel
Dominic Zwerger
Benjamin Nissner
Peter Schneider
Paul Huber
Benjamin Baumgartner
Mario Huber
Manuel Ganahl
Lukas Haudum
Lucas Thaler
Lukas Kainz
Oliver Achermann
Simeon Schwinger
Ein unrealistisches Szenario, sofern sich beide nicht verletzen oder aus anderen Gründen absagen müssen.
Eine Weltmeisterschaft ohne Rossi oder Kasper im Lineup gab es letztmals 2019 in Bratislava. Die letzte WM ohne NHL-Beteiligung bestritt Österreich 2017. Vor neun Jahren spielte das ÖEHV-Team in Kiew erfolgreich um den Aufstieg in die Top-Division.
Am Center ergäbe sich dadurch eine völlig neue Ausgangslage. Lukas Haudum wurde beim letzten Deutschland-Cup zwischen Zwerger und Schneider getestet, konnte die Linie jedoch nicht wie erhofft anführen. Würde er eine weitere Chance erhalten?
Etwas wahrscheinlicher wäre, dass Nissner oder Baumgartner diesen Platz erhalten würden. Für Nissner spräche die Chemie mit Schneider, beide spielen in Salzburg lange zusammen. Für Baumgartner spricht wiederum die Erfahrung aus der Schweiz und der etwas größere Spielwitz, der in Linie 2 womöglich nötiger wäre.
Haudum würde dann die dritte Linie centern, dort ist Thaler bereits geparkt. Ganahl würde auf der linken Seite vorrücken, ihm ist der eine oder andere offensive Beitrag auf internationalem Level noch zuzutrauen.
In der vierten Linie wären Kainz und Achermann wieder gesetzt. Hinzu könnte Simeon Schwinger kommen, der in Klagenfurt sein mit Abstand bestes Jahr hinter sich hat und seit seiner letzten WM-Teilnahme 2022 im physischen Bereich große Fortschritte gemacht hat.
Beide, einer oder gar keiner?
Das Kommen beider NHL-Legionäre wäre ein Novum.
Kasper und Rossi wären mehr als ein personelles Upgrade. Sie würden die Struktur der Offensive verändern und Bader völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Selbst wenn nur einer der beiden kommen sollte, würde sich das Gefüge bereits verändern.
Die Absenz beider Starspieler wäre hingegen schwer auffangbar. Fix sind ihre Teilnahmen nie. Nach den bisherigen Absagen würde ihr Fehlen diesmal aber besonders ins Gewicht fallen.