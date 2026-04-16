Luxus? Wie der ÖEHV-Angriff mit Kasper und Rossi aussehen könnte

Marco Kasper und Marco Rossi könnten Österreich erstmals gemeinsam bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft vertreten.

Beide NHL-Stürmer haben mit ihren Klubs die Playoffs verpasst und wären grundsätzlich für die WM 2026 in Zürich verfügbar, sofern Detroit und Vancouver die Freigabe erteilen.

Unwahrscheinlich ist hingegen die Teilnahme von Vinzenz Rohrer. Der 21-Jährige wird seine Saison nach dem Halbfinal-Aus der ZSC Lions in Kanada bei Laval Rocket, dem AHL-Farmteam der Montreal Canadiens, fortsetzen.

Hinter Benjamin Baumgartner, der das Eistraining nach einer Operation wieder aufgenommen hat, und Oliver Achermann steht ein Fragezeichen. Der Vollständigkeit halber werden beide trotzdem in den folgenden Lineups berücksichtigt.

Die Brüder Thomas und Michael Raffl, Brian Lebler und Ali Wukovits haben dagegen gänzlich abgesagt.

Was bedeutet das konkret für Österreichs Linien? LAOLA1 wirft einen Blick darauf und illustriert, wie das Offensiv-Lineup mit Kasper und Rossi aussehen könnte.