Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Utah Hockey Club Utah Hockey Club UTA
Endstand
4:7
1:2 , 1:2 , 2:3
  • Kailer Yamamoto
  • Clayton Keller
  • Clayton Keller
  • Dylan Guenther
  • Lawson Crouse
  • Liam O'Brien
  • Clayton Keller
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Trotz Rossi-Treffers: Vancouver Canucks verlieren gegen Utah

Trotz zwischenzeitlicher Führung unterliegt das Team dem formstarken Utah Mammoth. Insgesamt fallen bei dem Torspektakel elf Treffer.

Trotz Rossi-Treffers: Vancouver Canucks verlieren gegen Utah Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vancouver Canucks gehen im zweiten Spiel in Folge als Verlierer vom Platz.

Gegen Utah Mammoth verliert das Team um ÖEHV-Export Marco Rossi in der NHL gegen Utah Mammoth mit 4:7. Zumindest für den 24-Jährigen selbst hat die Partie etwas Positives: Er trifft erstmals seit acht Spielen wieder.

Den besseren Start erwischen eigentlich die Hausherren, die durch Karlsson früh in Führung gehen (3.). Yamamoto (14.) und Keller (19.) drehen aber die Partie zugunsten von Utah. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Karlsson (23.) im zweiten Drittel egalisiert Keller (28.), Guenther bringt die Gäste nur fünf Minuten später endgültig auf die Siegesstraße (32.).

Fünf Tore im letzten Drittel

Im letzten Drittel verkürzt Vancouver durch de Brusk (41./PP) und Rossi (45./PP)) zwar noch zwei Mal, Utah entscheidet die Partie durch Tore von Crouse (42.), O'Brien (52.) und Keller (60.) aber endgültig für sich - und fixiert damit den dritten Sieg in Folge. Rossi steht in der Partie 17:53 Minuten auf dem Eis.

Während die Canucks nach wie vor abgeschlagen auf dem letzten Platz der Western Conference liegen, befindet sich Utah als Sechster auf Playoff-Kurs.

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