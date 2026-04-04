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Endstand
4:11:0 , 1:0 , 2:1
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Jaroslav Chmelar
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Gabe Perreault
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Gabe Perreault
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Gabe Perreault
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David Perron
NEWS
Rangers-Youngster schießt Kaspers Red Wings mit Hattrick ab
Detroit verpasst damit die Chance, wieder in die Playoff-Ränge zurückzukehren.
Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper verspielen im Madison Square Garden die Chance, in die Playoff-Ränge der NHL zurückzukehren.
Die Mannschaft von Trainer Todd McLellan muss sich auswärts den New York Rangers, dem schwächsten Team der Eastern Conference, mit 1:4 geschlagen geben.
Damit liegen die Red Wings vor den letzten sechs Spielen des Grunddurchgangs weiter knapp außerhalb der acht Aufstiegsplätze.
Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielt der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron trifft in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit, die zuletzt im Jahr 2016 die Playoffs erreicht haben.