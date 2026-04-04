Rangers-Youngster schießt Kaspers Red Wings mit Hattrick ab

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper verspielen im Madison Square Garden die Chance, in die Playoff-Ränge der NHL zurückzukehren.

Die Mannschaft von Trainer Todd McLellan muss sich auswärts den New York Rangers, dem schwächsten Team der Eastern Conference, mit 1:4 geschlagen geben.

Damit liegen die Red Wings vor den letzten sechs Spielen des Grunddurchgangs weiter knapp außerhalb der acht Aufstiegsplätze.

Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielt der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron trifft in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit, die zuletzt im Jahr 2016 die Playoffs erreicht haben.