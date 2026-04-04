New York Rangers New York Rangers NYR Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
4:1
1:0 , 1:0 , 2:1
  • Jaroslav Chmelar
  • Gabe Perreault
  • Gabe Perreault
  • Gabe Perreault
  • David Perron
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Rangers-Youngster schießt Kaspers Red Wings mit Hattrick ab

Detroit verpasst damit die Chance, wieder in die Playoff-Ränge zurückzukehren.

Rangers-Youngster schießt Kaspers Red Wings mit Hattrick ab Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper verspielen im Madison Square Garden die Chance, in die Playoff-Ränge der NHL zurückzukehren.

Die Mannschaft von Trainer Todd McLellan muss sich auswärts den New York Rangers, dem schwächsten Team der Eastern Conference, mit 1:4 geschlagen geben.

Damit liegen die Red Wings vor den letzten sechs Spielen des Grunddurchgangs weiter knapp außerhalb der acht Aufstiegsplätze.

Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielt der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron trifft in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit, die zuletzt im Jahr 2016 die Playoffs erreicht haben.

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