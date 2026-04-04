ÖSV-Olympiasieger abermals Papa geworden

Erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Huber!

Wie Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber via Instagram vermeldet, hat vor wenigen Tagen seine Tochter Rosa das Licht der Welt erblickt.

"Willkommen auf dieser Welt, Kleines. Ich bin so stolz auf meine Mädchen, überwältigt von Emotionen und dankbar für alles. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Rosa", schreibt der 33-Jährige, der bereits 2023 erstmals Vater wurde.

Huber wurde 2022 in Peking Team-Olympiasieger und gewann 2024 den Skiflug-Weltcup, im Dezember 2025 verkündete der Salzburger nach einer längeren Verletzungspause jedoch seinen Rücktritt. Damals betonte er auch, dass seine Familie ein zentraler Grund für sein Karriereende sei.