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NEWS
Premieren-Meister im österreichischen Frauen-Eishockey
Erstmals kommt der Titelträger aus Kapfenberg. Der letztjährige Vizemeister setzt sich im Finale gegen die Lakers Kärnten durch.
Die KSV Highlanders holen sich erstmals den Titel in der win2day Austrian Women's Hockey League.
Die Kapfenbergerinnen besiegen beim Final Four in Graz im Endspiel die Lakers Kärnten 3:0.
Im Vorjahr hatte der KSV im Endspiel gegen die Sabres St. Pölten verloren, der Titelverteidiger und EWHL-Champion war am Freitag überraschend an den Lakers gescheitert.
Im Spiel um Platz drei holte St. Pölten durch ein 4:1 gegen die VSV Lady Hawks Bronze.