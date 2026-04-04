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Premieren-Meister im österreichischen Frauen-Eishockey

Erstmals kommt der Titelträger aus Kapfenberg. Der letztjährige Vizemeister setzt sich im Finale gegen die Lakers Kärnten durch.

Premieren-Meister im österreichischen Frauen-Eishockey Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die KSV Highlanders holen sich erstmals den Titel in der win2day Austrian Women's Hockey League.

Die Kapfenbergerinnen besiegen beim Final Four in Graz im Endspiel die Lakers Kärnten 3:0.

Im Vorjahr hatte der KSV im Endspiel gegen die Sabres St. Pölten verloren, der Titelverteidiger und EWHL-Champion war am Freitag überraschend an den Lakers gescheitert.

Im Spiel um Platz drei holte St. Pölten durch ein 4:1 gegen die VSV Lady Hawks Bronze.

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