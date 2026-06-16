Ex-NHL-Profi mit nur 47 Jahren verstorben

Der ehemalige NHL-Spieler Kyle Calder ist am Montag im Alter von 47 Jahren verstorben.

Seine Tochter Madison gab den Tod ihres Vaters über die sozialen Medien bekannt. Die Los Angeles Jr. Kings, das Team, das Calder von 2020 bis 2022 trainierte, teilten mit, dass er nach kurzer Krankheit verstorben sei.

"Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde", schrieb Madison Calder auf Instagram. "Es wird immer eine Lücke in meinem Herzen geben, aber immer auch einen Platz nur für dich."

Calder bestritt als Flügelspieler von 1999 bis 2009 insgesamt 608 Spiele in der NHL. Der gebürtige Kanadier aus Manville, Alberta, verbrachte den Großteil dieser Zeit bei den Chicago Blackhawks und spielte auch für Philadelphia, Detroit, Los Angeles und Anaheim.

Würdigung durch die NHL Alumni Association

"Kyle verkörperte die Werte, die unsere Alumni-Familie so besonders machen: seine Loyalität, Zähigkeit, Großzügigkeit und sein unerschütterliches Engagement für seine Mitmenschen", würdigte ihn die NHL Alumni Association am Dienstag in einem Nachruf.

"Er war auf dem Eis unglaublich hartnäckig, ein harter Konkurrent, der sich nie zurückzog, doch hinter dieser Härte verbarg sich ein Herz aus Gold. Kyle kümmerte sich zutiefst um seine Mitspieler, Freunde und alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen. Er war ein Beschützer, ein treuer Freund und jemand, der immer andere vor sich selbst stellte."

Engagement im Nachwuchs

Seit 2018 trainierte Calder Jugendmannschaften in Chicago, Los Angeles und Boston. "Kyle ging das Leben mit der gleichen Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe an, die auch sein Spiel prägten", sagte Blackhawks-Vorsitzender und CEO Danny Wirtz.

"Sein Engagement für das Spiel blieb lange nach seinem Profikarriereende stark, und er teilte seine Liebe zum Eishockey mit allen Generationen von Spielern."