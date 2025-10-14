Sieg gegen die Kings - Rossi bleibt bei Shootout cool

Marco Rossi wird im Spiel seiner Minnesota Wild gegen die Los Angeles Kings zu einem der Matchwinner.

Der Vorarlberger erzielt im Penaltyschießen das Goldtor zum 4:3-Sieg. Zuvor verläuft das Spiel durchaus ungewöhnlich.

Im ersten Drittel zieht das Heimteam durch drei Powerplay-Tore innerhalb von 90 Sekunden davon, wobei Rossi beim ersten den Assist beisteuert. Die Torschützen sind Jared Spurgeon (15.), Kirill Kaprizov und Matt Boldy (jeweils 17.).

Auf ein torloses zweites Drittel folgt im Schlussdrittel der Gegenschlag der Gäste, die durch Kevin Fiala (44.) und Quinton Byfield (47.) auf 2:3 verkürzen und nur 46 Sekunden vor dem Spielende durch Adrian Kempe den Ausgleich erzielen.

Es folgt eine torlose Verlängerung, und auch im Penaltyschießen vergeben jeweils die ersten drei Schützen beider Teams. Als letzter Schütze seines Teams tritt Marco Rossi an und erzielte einen Treffer. Die Kings können dem nichts mehr entgegensetzen: Andrei Kuzmenko scheitert als letzter Schütze an Wild-Goalie Jesper Wallstedt.

