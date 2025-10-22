Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins PIT Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
5:1
1:1 , 3:0 , 1:0
  • Connor Dewar
  • Tommy Novak
  • Sidney Crosby
  • Anthony Mantha
  • Justin Brazeau
  • Conor Garland
NEWS

Sidney Crosby stellt historischen Rekord auf

Der 38-jährige Kanadier trifft beim Sieg der Pittsburgh Penguins gegen die Vancouver Canucks und überholt Mario Lemieux als besten Scorer aller Zeiten der "Pens".

Sidney Crosby hat in der Nacht auf Mittwoch einen historischen Rekord aufgestellt.

Der 38-jährige Superstar trifft beim 5:1-Sieg der Pittsburgh Penguins gegen die Vancouver Canucks im dritten Spiel in Folge und überholt Mario Lemieux als besten Scorer in der Franchise-Geschichte.

Crosby war nun insgesamt an 1.896 Toren beteiligt (700 Treffer, 1.196 Assists), Lemieux kam in seiner Karriere auf 1.895 Punkte (766 Tore, 1.129 Vorlagen).

Crosby bescheiden: "Ich habe um die 500 Spiele mehr gebraucht"

"Ich habe um die 500 Spiele mehr gebraucht", merkt Crosby richtig an. Der Kanadier steht in seiner 21. NHL-Saison und kommt bislang auf 1.539 Einsätze. Lemieux beendete seine Karriere nach 1.022 Spielen in der Regular Season und den Playoffs.

"Ich bin schon lange dabei und hatte das Glück, mit großartigen Spielern zusammenzuspielen. So sehe ich das", sagt Crosby, der im vergangenen Mai mit Kanada bei der Eishockey-Weltmeisterschaft u.a. gegen Österreich spielte.

Im Allzeit-Ranking der NHL liegt Crosby übrigens auf dem siebten Platz. Wayne Gretzky führt diese Liste mit 3.237 Punkten vor Mark Messier (2.181 Pkt.) und Jaromir Jagr (2.122) an.

