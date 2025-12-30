Marco Rossi und die Vancouver Canucks sind in der NHL zurück auf der Siegerstraße. Die Kanadier feiern gegen die Seattle Kraken einen 3:2-Sieg nach Shootout.

McCann bringt die Kraken im Powerplay in der 9. Minute in Führung, nach dem Ausgleich von Karlsson (16.) stellt Winterton noch vor der ersten Drittelpause die Führung für Seattle wieder her (20.). Petterson stellt für Vancouver im Mitteldrittel auf 2:2 (26.), dabei bleibt es vorerst auch.

Die Entscheidung über den Sieg fällt erst im Shootout: Liam Ohgren erzielt das Game Winning Goal.

Marco Rossi gibt drei Schüsse ab, bleibt aber ohne Scorer. Er steht 19:16 Minuten auf dem Eis.