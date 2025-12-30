Seattle Kraken Seattle Kraken SEA Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Nach Overtime
2:3
2:1 , 0:1 , 0:0
  • Jared McCann
  • Ryan Winterton
  • Linus Karlsson
  • Elias Pettersson
  • - -
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Shootout-Sieg für Rossi und die Canucks

Vancouver setzt sich gegen Seattle knapp durch. Marco Rossi bleibt ohne Scorerpunkt.

Shootout-Sieg für Rossi und die Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Rossi und die Vancouver Canucks sind in der NHL zurück auf der Siegerstraße. Die Kanadier feiern gegen die Seattle Kraken einen 3:2-Sieg nach Shootout.

McCann bringt die Kraken im Powerplay in der 9. Minute in Führung, nach dem Ausgleich von Karlsson (16.) stellt Winterton noch vor der ersten Drittelpause die Führung für Seattle wieder her (20.). Petterson stellt für Vancouver im Mitteldrittel auf 2:2 (26.), dabei bleibt es vorerst auch.

Die Entscheidung über den Sieg fällt erst im Shootout: Liam Ohgren erzielt das Game Winning Goal.

Marco Rossi gibt drei Schüsse ab, bleibt aber ohne Scorer. Er steht 19:16 Minuten auf dem Eis.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Rossi Vancouver Canucks Seattle Kraken