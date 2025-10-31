Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

MARCO PPG! pic.twitter.com/rP2ZIIKLR0— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 31, 2025
Kaspers 3:1 im VIDEO:
BINGO BANGO WHAT A PLAY— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) October 31, 2025
93 → 22 → 92 pic.twitter.com/x6bDepWpKJ
Rossi mit Assist bei nächster Wild-Niederlage
Die Minnesota Wild müssen hingegen ihre fünfte Niederlage am Stück verkraften. Marco Rossi und Co. unterliegen den Pittsburgh Penguins daheim mit 1:4.
Dabei beginnt zunächst alles nach Plan für Minnesota. Rossi assistiert beim Treffer von Kirill Kaprizov zum 1:0 (11.). Pittsburgh gewinnt die Partie letztlich aber dank Treffern von Ryan Shea (23.), Bryan Rust (47.), Benjamin Kindel (48./PP) und Anthony Mantha (58./EN).
Die Wild bleiben damit bei neun Punkten. Rossi steht gegen die Penguins 18:29 Minuten auf dem Eis.