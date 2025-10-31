Los Angeles Kings Los Angeles Kings LAK Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Nach Shootout
3:4
0:0 , 1:2 , 2:1 , 0:0
  • Alex Laferriere
  • Corey Perry
  • Quinton Byfield
  • Alex DeBrincat
  • Marco Kasper
  • Marco Kasper
  • - -
NEWS

Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

Marco Rossi schreibt auch mit einem Assist an, seine Minnesota Wild unterliegen jedoch Pittsburgh.

Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Was für ein Abend für Marco Kasper! Der ÖEHV-Star hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen gewaltigen Anteil am Sieg seiner Detroit Red Wings in der NHL. Gegen die Los Angeles Kings gibt es einen 4:3-Sieg nach Penalty-Shootout. Kasper erzielt in regulärer Spielzeit zwei Tore.

Zunächst bringt Alex Laferriere (33./SH) Los Angeles in Führung, Alex DeBrincat (34./PP) und Kasper (36./PP) drehen jedoch die Partie. Im dritten Drittel stellt Kasper mit seinem zweiten Tor zwischenzeitlich sogar auf 3:1 (55.), Corey Perry erzwingt allerdings mit einem Doppelpack die Verlängerung (58., 59.).

Dort fällt kein Treffer, weshalb das Shootout her muss. In diesem trifft Lucas Raymond als einziger Spieler für Detroit, Kevin Fiala vergibt als letzter Schütze für L.A.

Die Red Wings, bei denen Kasper 12:07 Minuten auf dem Eis steht, erhöhen ihr Punktekonto damit auf 16 Zähler.

Kaspers 2:1 im VIDEO:

Kaspers 3:1 im VIDEO:

Rossi mit Assist bei nächster Wild-Niederlage

Die Minnesota Wild müssen hingegen ihre fünfte Niederlage am Stück verkraften. Marco Rossi und Co. unterliegen den Pittsburgh Penguins daheim mit 1:4.

Dabei beginnt zunächst alles nach Plan für Minnesota. Rossi assistiert beim Treffer von Kirill Kaprizov zum 1:0 (11.). Pittsburgh gewinnt die Partie letztlich aber dank Treffern von Ryan Shea (23.), Bryan Rust (47.), Benjamin Kindel (48./PP) und Anthony Mantha (58./EN).

Die Wild bleiben damit bei neun Punkten. Rossi steht gegen die Penguins 18:29 Minuten auf dem Eis.

Tabellen der NHL >>>

