Kasper-Doppelpack! Red Wings biegen Kings nach Shootout

Was für ein Abend für Marco Kasper! Der ÖEHV-Star hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen gewaltigen Anteil am Sieg seiner Detroit Red Wings in der NHL. Gegen die Los Angeles Kings gibt es einen 4:3-Sieg nach Penalty-Shootout. Kasper erzielt in regulärer Spielzeit zwei Tore.

Zunächst bringt Alex Laferriere (33./SH) Los Angeles in Führung, Alex DeBrincat (34./PP) und Kasper (36./PP) drehen jedoch die Partie. Im dritten Drittel stellt Kasper mit seinem zweiten Tor zwischenzeitlich sogar auf 3:1 (55.), Corey Perry erzwingt allerdings mit einem Doppelpack die Verlängerung (58., 59.).

Dort fällt kein Treffer, weshalb das Shootout her muss. In diesem trifft Lucas Raymond als einziger Spieler für Detroit, Kevin Fiala vergibt als letzter Schütze für L.A.

Die Red Wings, bei denen Kasper 12:07 Minuten auf dem Eis steht, erhöhen ihr Punktekonto damit auf 16 Zähler.

Kaspers 2:1 im VIDEO: