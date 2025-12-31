Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers PHI
Endstand
3:6
1:1 , 0:2 , 2:3
  • David Kämpf
  • Drew O'Connor
  • Tom Willander
  • Noah Cates
  • Carl Grundstrom
  • Travis Konecny
  • Bobby Brink
  • Owen Tippett
  • Christian Dvorak
NEWS

Rossi und die Canucks kassieren Heimniederlage

Für den Vorarlberger und seine Teamkollegen setzt es zuhause gegen die Flyers eine klare Niederlage.

Rossi und die Canucks kassieren Heimniederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Keine Punkte für die Vancouver Canucks und Marco Rossi im letzten Spiel des Jahres!

Die Canucks müssen sich in der Nacht auf Mittwoch vor eigenem Publikum den Philadelphia Flyers am Ende deutlich mit 3:6 geschlagen geben.

Der Österreicher Marco Rossi kommt zwar auf 12:52 Eiszeit, kann aber keinen Scorer beisteuern.

In der Tabelle bleiben die Canucks damit auf Rang 15 der Western Conference, die Flyers liegen auf einem starken sechsten Rang im Osten.

