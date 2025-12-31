Rossi und die Canucks kassieren Heimniederlage

Keine Punkte für die Vancouver Canucks und Marco Rossi im letzten Spiel des Jahres!

Die Canucks müssen sich in der Nacht auf Mittwoch vor eigenem Publikum den Philadelphia Flyers am Ende deutlich mit 3:6 geschlagen geben.

Der Österreicher Marco Rossi kommt zwar auf 12:52 Eiszeit, kann aber keinen Scorer beisteuern.

In der Tabelle bleiben die Canucks damit auf Rang 15 der Western Conference, die Flyers liegen auf einem starken sechsten Rang im Osten.