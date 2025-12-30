Erfolgslauf gestoppt! KAC bezieht eine Niederlage in Ljubljana

Der EC KAC kassiert in der 34. Runde der win2day ICE Hockey League eine 2:3-Auswärtspleite in Ljubljana. Damit müssen sich die Rotjacken nach fünf Erfolgen am Stück erstmals wieder geschlagen geben.

Dabei dürfen sich die Rotjacken über die Führung im ersten Abschnitt freuen. KAC-Youngster Johannes Dobrovolny bugsiert die Scheibe zur 1:0-Führung der Klagenfurter ins Netz (9.).

Ljubljana gestaltet die Partie danach aber zunehmend offener und strahlt ebenfalls Offensivdruck aus. Folgerichtig gelingt den Slowenen auch der Ausgleich. Zach Boychuk trifft zum 1:1 für die Heimischen (27.). Der KAC findet aber die perfekte Antwort darauf.

Herburger bringt den KAC wieder in Führung

Denn Raphael Herburger lässt die mitgereisten KAC-Anhänger nur zwei Minuten danach über die erneute Führung jubeln (29.). Ljubljana schlägt aber unmittelbar danach wieder zu.

Boychuk schnürt nämlich seinen Doppelpack und führt die "Drachen" zum 2:2-Ausgleich (31.). Fortan drängen die Gastgeber sogar auf die Führung.

Ljubljana dreht die Partie und stoppt die KAC-Siegesserie

Noch im Mittelabschnitt belohnen sich die slowenischen Gastgeber für eine starke Leistung. Alex Petan bugsiert die Scheibe zur erstmaligen Führung ins Netz (32.). Daraufhin präsentieren sich die "Drachen" äußerst abgeklärt und lassen nur wenige KAC-Torchancen zu.

Die Rotjacken bleiben hingegen im dritten Abschnitt weitestgehend ohne Großchance und bleiben auch in der Schlussphase ohne den erhofften Ausgleichstreffer.

Trotz der Auswärtspleite bleibt der KAC allerdings an der Tabellenspitze. Ljubljana verkürzt indes den Abstand im Kampf um die Spitzenplätze.

Salzburg bejubelt einen Pflichtsieg in Innsbruck

Der EC Red Bull Salzburg prolongiert indes seine Siegesserie mit einem lockeren 4:0-Erfolg in Innsbruck.

Brandon Coe bringt die "Eisbullen" im ersten Abschnitt verdient in Führung (24.). Daraufhin erhöht Benjamin Nissner zum 2:0 im Mittelabschnitt (25.). Zwei weitere Torerfolge durch Peter Hochkofler (45.) und Mario Huber (55.) sorgen letztlich für glasklare Verhältnisse.

Daher bleibt Salzburg das formstärkste Team der Liga. Die "Haie" bleiben weiterhin abgeschlagen am Tabellenende.