FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Nach Overtime
2:3
0:0 , 2:1 , 0:1
  • Braeden Shaw
  • Tyler Coulter
  • Scott Kosmachuk
  • Linden Vey
  • Cole Hults
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Wichtiger Sieg! Capitals feiern einen Overtime-Erfolg in Budapest

Die Wiener retten sich zunächst in die Overtime und holen sich schließlich noch zwei Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs. Cole Hults wird zum Matchwinner.

Wichtiger Sieg! Capitals feiern einen Overtime-Erfolg in Budapest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die Vienna Capitals feiern in der 34. Runde der win2day ICE Hockey League kurz vor dem Jahreswechsel einen 3:2-Overtim-Erfolg in Budapest.

Dabei gestaltet sich im ersten Abschnitt ein offener, aber noch torloser Schlagabtausch mit Abschlüssen auf beiden Seiten.

In der Folge dürfen die Caps aber über die Führung jubeln. Scott Kosmachuk trifft im Mitteldrittel zum 1:0 der Wiener (33.). Nur 34 Sekunden (!) später besorgt aber Brady Shaw den 1:1-Ausgleich für die Ungarn (33.).

Coulter schockt die Capitals per Shorthander

Noch vor der zweiten Pausensirene schockt Budapest durch Tyler Coulter die Constantine-Truppe trotz einer Unterzahl per Shorthander mit der 2:1-Führung (38./SH1).

Daraufhin üben die Capitals viel Offensivdruck aus, um sich noch irgendwie in die Overtime zu retten. Dies gelingt schließlich auch. Linden Vey netzt in der Schlussphase zum 2:2-Ausgleich ein (57.). Es folgt eine Overtime, die letztlich mit einem Capitals-Erfolg endet.

Hults ebnet den Weg zum Auswärtssieg

Cole Hults führt die Wiener mit dem 3:2-Siegestreffer zum wichtigen Auswärtserfolg in Budapest.

Damit sammeln die Wiener im direkten Kampf um die Pre-Playoffs zwei Zähler und kehren nach zwei Pleiten wieder in die Erfolgsspur zurück. Budapest verpasst es hingegen, sich im Rennen um die Top-10 etwas abzusetzen.

