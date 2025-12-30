Runde 34 der win2day ICE Hockey League bringt den Black Wings Linz einen 7:0-Heimsieg gegen Fehervar.

St-Amant eröffnet den Torreigen im ersten Drittel (8.), Barron stellt im Powerplay auf 2:0 (18.). Nach der ersten Drittelpause legt Barron seinen zweiten Treffer nach (23.), Pusnik darf sich kurz darauf auch in die Schützenliste eintragen (25.).

Der nächste Torschütze ist mit Oschgan ein 17-jähriger Eigenbauspieler, er erzielt in Spielminute 34 das 5:0 für die Linzer. Knott stellt nach einem weiteren Top-Zuspiel von Ograjensek auf 6:0 (52.), den Schlusspunkt setzt wieder Oschgan: Er fälscht einen Lindner-Schuss ins Tor ab und stellt den 7:0-Endstand her (55.).

Fehervar zeigt sich offensiv desolat, über die gesamte Spieldauer gelingen den Ungarn nur 19 Torschüsse gegen 41 der Linzer.

Mit 42 Punkten steht Fehervar weiter auf Platz sieben, die Black Wings folgen als Achter mit nur einem Zähler Rückstand.

