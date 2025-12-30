12 Minuten für ein Bozener Halleluja
Ebenfalls in Runde 34 macht der HC Bozen kurzen Prozess mit den Pioneers Vorarlberg und gewinnt mit 5:0.
Zwanzig Minuten lang bringt Pioneers-Schlussmann Caffi die Südtiroler zur Verzweiflung: Bozen kann die drückende Überlegenheit des ersten Drittels nicht zur höchst verdienten Führung nutzen, weil Caffi einen Save nach dem anderen zeigt.
Erst im Mitteldurchgang geht den Südtirolern der Knopf auf, Gildon überwindet Caffi nach 22 Minuten und erzielt endlich das 1:0 für die Foxes. Mit dieser Führung brechen alle Dämme, Frigo (27.) und McClure (29.) stellen mit ihren Toren schnell auf 3:0.
Gazley schnürt innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack (31., 34.), mit diesem 5:0 sind die Pioneers noch gut bedient. Nach dem wilden Ansturm von der 22. bis 34. Minute haben die Bozener genug und bringen das Spiel bequem zu Ende, von den Pioneers kommt kaum mehr etwas.
Dem neu verpflichteten HCB-Schlussmann Gibson gelingt damit gleich bei seinem Debüt das erste Shutout.
Bozen steht mit 58 Punkten auf Tabellenplatz vier, die Pioneers haben 26 Zähler auf dem Konto und bleiben Vorletzter.
