Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Endstand
7:0
2:0 , 3:0 , 2:0
  • Shawn St-Amant
  • Travis Barron
  • Travis Barron
  • Julian Pusnik
  • Jonathan Oschgan
  • Graham Knott
  • Jonathan Oschgan
NEWS

Black Wings zerlegen Fehervar, Bozen die Pioneers

Fehervar läuft in der Stahlstadt ins Debakel, in Südtirol absolviert Bozen den gesamten Sieg gegen die Pioneers im Mitteldrittel.

Kommentare

Runde 34 der win2day ICE Hockey League bringt den Black Wings Linz einen 7:0-Heimsieg gegen Fehervar.

St-Amant eröffnet den Torreigen im ersten Drittel (8.), Barron stellt im Powerplay auf 2:0 (18.). Nach der ersten Drittelpause legt Barron seinen zweiten Treffer nach (23.), Pusnik darf sich kurz darauf auch in die Schützenliste eintragen (25.).

Der nächste Torschütze ist mit Oschgan ein 17-jähriger Eigenbauspieler, er erzielt in Spielminute 34 das 5:0 für die Linzer. Knott stellt nach einem weiteren Top-Zuspiel von Ograjensek auf 6:0 (52.), den Schlusspunkt setzt wieder Oschgan: Er fälscht einen Lindner-Schuss ins Tor ab und stellt den 7:0-Endstand her (55.).

Fehervar zeigt sich offensiv desolat, über die gesamte Spieldauer gelingen den Ungarn nur 19 Torschüsse gegen 41 der Linzer.

Mit 42 Punkten steht Fehervar weiter auf Platz sieben, die Black Wings folgen als Achter mit nur einem Zähler Rückstand.

VIDEO-Highlights:

12 Minuten für ein Bozener Halleluja

Ebenfalls in Runde 34 macht der HC Bozen kurzen Prozess mit den Pioneers Vorarlberg und gewinnt mit 5:0.

Zwanzig Minuten lang bringt Pioneers-Schlussmann Caffi die Südtiroler zur Verzweiflung: Bozen kann die drückende Überlegenheit des ersten Drittels nicht zur höchst verdienten Führung nutzen, weil Caffi einen Save nach dem anderen zeigt.

Erst im Mitteldurchgang geht den Südtirolern der Knopf auf, Gildon überwindet Caffi nach 22 Minuten und erzielt endlich das 1:0 für die Foxes. Mit dieser Führung brechen alle Dämme, Frigo (27.) und McClure (29.) stellen mit ihren Toren schnell auf 3:0.

Gazley schnürt innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack (31., 34.), mit diesem 5:0 sind die Pioneers noch gut bedient. Nach dem wilden Ansturm von der 22. bis 34. Minute haben die Bozener genug und bringen das Spiel bequem zu Ende, von den Pioneers kommt kaum mehr etwas.

Dem neu verpflichteten HCB-Schlussmann Gibson gelingt damit gleich bei seinem Debüt das erste Shutout.

Bozen steht mit 58 Punkten auf Tabellenplatz vier, die Pioneers haben 26 Zähler auf dem Konto und bleiben Vorletzter.

