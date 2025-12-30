NEWS

Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025

LAOLA1 ordnet die wichtigsten Ereignisse aus Österreichs Sportjahr 2025 ein.

LAOLA1 goes Tier List!

Was ist eine Tier List? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.

Daniela Kulovits und Johannes Bauer nehmen 20 Momente aus dem österreichischen Sportjahr 2025 (ausgenommen Fußball) unter die Lupe – und ranken sie in diesen Kategorien:

  • Nagano

  • Das erzähle ich meinen Kindern

  • Schon irgendwie relevant

  • Jetzt wostas sogst

  • Was hab’ ich gestern gegessen?

Von Raphael Haasers Gold-Triumph über Felix Gall bei der Tour de France bis zum Aufstieg von Lilli Tagger – stimmt ihr dem Ranking zu?

Hier ansehen:

Hier anhören:

Hier gibt es das große Ansakonferenz-Ranking des Fußballjahres:

