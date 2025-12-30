Hier anhören:
NEWS
Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025
LAOLA1 ordnet die wichtigsten Ereignisse aus Österreichs Sportjahr 2025 ein.
LAOLA1 goes Tier List!
Was ist eine Tier List? Ganz einfach: Ereignisse werden nach Stärke, Impact oder Kuriosität eingeteilt.
Daniela Kulovits und Johannes Bauer nehmen 20 Momente aus dem österreichischen Sportjahr 2025 (ausgenommen Fußball) unter die Lupe – und ranken sie in diesen Kategorien:
Nagano
Das erzähle ich meinen Kindern
Schon irgendwie relevant
Jetzt wostas sogst
Was hab’ ich gestern gegessen?
Von Raphael Haasers Gold-Triumph über Felix Gall bei der Tour de France bis zum Aufstieg von Lilli Tagger – stimmt ihr dem Ranking zu?
Hier ansehen: