NEWS

99ers verlängern VSV-Misere und bleiben am KAC dran

Die Grazer pirschen sich an Tabellenführer KAC heran, während die Adler aus Villach arg gerupft dastehen.

99ers verlängern VSV-Misere und bleiben am KAC dran
In der 34. Runde der win2day ICE Hockey League verliert der VSV mit 1:4 gegen die Graz99ers.

Zu Beginn der Partie werden die Steirer ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Vela bringt die 99ers nach dreieinhalb gespielten Minuten in Führung, indem er die Scheibe ins Tor abfälscht (4.). Koch legt wenig später mit einem satten Schuss das 2:0 nach (7.).

Alles sieht nach einem lockeren Abend für die 99ers aus, im zweiten Durchgang sammeln sich die Kärntner aber wieder. Scherbaks vermeintlicher Anschlusstreffer wird zwar nach langem Videostudium wegen einer Abseitsposition nicht gegeben, die Villacher schöpfen aber neuen Mut.

Im Überzahlspiel kommt Scherbak dann doch zu seinem Punkt, er liefert die Vorlage für Ritchies Treffer zum 1:2 (31./PP).

Huber und Roy machen den Deckel drauf

VSV-Schlussmann Swette wächst derweil über sich hinaus und hält die Adler bis zum Schluss im Spiel, der Ausgleich will aber einfach nicht gelingen. Knapp 54 Minuten sind gespielt, als sich das Blatt erneut wendet.

Haudum legt für Huber ab, der mit einem satten Schuss in den Winkel das 3:1 erzielt und so den Sturmlauf der Villacher beendet (54.). Roys Treffer ins leere Tor ist nur noch Formsache (57.), der VSV verliert mit 1:4 gegen die Grazer.

Die Garz99ers liegen als zweitplatzierte Mannschaft mit 64 Punkten nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter KAC und haben ein Spiel weniger absolviert. Der VSV muss die sechste Niederlage in Serie einstecken und rutscht mit 39 Punkten auf Rang zehn ab.

