Marco Rossi steuert beim 6:3-Auswärtssieg der Vancouver Canucks in der NHL gegen die Chicago Blackhawks einen Assist bei.

Donato legt für Chicago nach 68 Sekunden vor (2.), nur eineinhalb Minuten später ist das Spiel durch einen Doppelschlag von O'Connor und DeBrusk gedreht (jeweils 3.). Blugers stellt sogar auf 3:1 (7.), Mikheyev bringt die "Hawks" auf ein Tor heran (13.).

Danach herrscht Ebbe, bis Nazar kurz vor dem Ende des zweiten Drittels den Ausgleich erzielt (40.). Boeser schießt Vancouver in Überzahl wieder in Front (43./PP), zwei Empty-Net-Treffer von Sasson (59.) und Boeser (60.), bei dem Rossi die Vorarbeit leistet, besiegeln den Sieg.

Die Canucks feiern den ersten Sieg seit 30. Jänner, Rossi steht dabei 16:23 Minuten am Eis. Der Vorarlberger registriert einen Hit und eine Faceoff-Quote von 72,7 Prozent.

Zweite Heim-Niederlage in Folge für Detroit

Die Detroit Red Wings unterliegen den Florida Panthers 1:3 und kassieren die zweite Heim-Niederlage en suite.

Mann des Spiels ist Matthew Tkachuk, der US-Olympiasieger verbucht einen Triplepack (12., 41./PP, 59./EN). DeBrincat gleicht für Detroit zwischenzeitlich aus (31./PP). Florida beendet damit eine Serie von vier Niederlagen am Stück.

Marco Kasper kommt auf eine Eiszeit von 14:31 Minuten, gibt zwei Torschüsse ab und blockt einen Torschuss. Er gewinnt jedoch nur 28,6 Prozent seiner Faceoffs.