Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

Zu Beginn noch mit großem Pomp, ServusTV machte daraus sogar ein Hauptabendevent, wo die Klubteilnehmer ins Studio im Hangar 7 eingeladen wurden. Einmal wurde diese Show am Nachmittag aufgenommen und am Abend als Live-Event verkauft, als die Beteiligten schon wieder in ihren Fauteuils knotzten!

Im Laufe der Jahre wurde der Eventcharakter des Pickens immer kleiner. Was zumindest als kleine Show nach einem Spiel folgte, wurde in den letzten Jahren zu einer bloßen Verlautbarung der Paarungen.

Auch nur logisch: Die Statements der Klubvertreter mussten natürlich blutleer ausfallen, keiner wollte Gegner irgendwie verbal abqualifizieren. Der ORF wollte nach seiner Übertragung am letzten Grunddurchgangs-Spieltag den Pick der Vienna Capitals in den Pre-Playoffs überhaupt nicht abwarten.

Die Pick-Zeremonie dient also schon lange nicht mehr als TV-Event...

Was sind die Faktoren bei den Picks?

"Gegen die haben wir im Grunddurchgang immer gewonnen" - "Da brauchen wir nicht so weit zu fahren" - "Da sind sicher alle Spiele ausverkauft, das gibt gute Einnahmen"

Alles Argumente, die von Fans genannt werden, die Realität sieht aber einfacher aus. Die Teams suchen sich logischerweise die Gegner aus, gegen die das (schnellste) Weiterkommen zu erwarten ist. Weiterkommen zu erwarten ist. Oft entscheiden Spieler und das Trainerteam, manchmal mischt auch das Management mit, unerwartete Picks sind jedenfalls sehr rar.

Das beste Beispiel heuer: Die Vienna Capitals sind als bestes Pre-Playoff-Team 17 Punkte vom sechsten Platz entfernt. Da wären ja der KAC und Graz vom Wahnsinn gebeutelt, weit stärkere Teams auszusuchen, egal wie groß oder klein (im Falle von KAC - VSV) die Distanzen bzw. die Rivalität ausfallen. Der Sieger der Serie VSV (defensiv löchrig) gegen Linz (große Probleme Offensive zu kreieren) scheint nochmals ein Stückchen leichter zu sein als die Capitals, die trägen Ungarn aus Szekesfehervar wären sowieso aufgelegt.

Auch Kokolores: "Wenn du Meister werden willst, musste du eh jeden Gegner schlagen." Eben nicht: Du musst dich nur gegen drei oder maximal vier Teams durchsetzen, wovon du eventuell eines frei auswählen kannst.