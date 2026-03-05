Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR
Endstand
4:6
2:1 , 1:4 , 1:1
  • Andrei Svechnikov
  • Sean Walker
  • Nikolaj Ehlers
  • Sebastian Aho
  • Nikolaj Ehlers
  • Nikolaj Ehlers
NEWS

Zwei Rossi-Scorer bei Canucks-Pleite, Niederlage für Kasper

Der Vorarlberger schreibt bei der Niederlage gegen den Favoriten zweifach an, für Marco Kaspers Red Wings gibt es nichts zu feiern.

Keinen Sieg gibt es für Marco Rossi und die Vancouver Canucks im Duell mit den Carolina Hurricanes. Die Kanadier müssen sich dem Favoriten 4:6 geschlagen geben.

Rossi selbst darf sich immerhin über ein Tor und einen Assist freuen. Der Vorarlberger gleicht im Powerplay zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (17.), ist auch beim dritten Tor der Canucks involviert, bei dem er Brock Boeser assistiert (40.). Insgesamt steht Rossi 16:14 Minuten auf dem Eis.

Mit einem Sieg wird es aber nichts. Nach 2:1-Führung im ersten Drittel ziehen die Hurricanes durch vier Tore im Mitteldrittel davon, in diesem werden insgesamt auch sechs Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen. Beide Teams treffen im dritten Drittel noch je einmal, den Schlusspunkt markiert Nikolaj Ehlers mit einem Empty-Net-Treffer zum 4:6-Endstand (60.)

Während die Canucks abgeschlagener Letzter der Western Conference bleiben, thronen die Hurricanes weiter an der Spitze der Eastern Conference.

Detroit-Niederlage in der Overtime

Ebenfalls geschlagen geben müssen sich die Detroit Red Wings. In der Overtime setzt es ein 3:4 gegen die Vegas Golden Knights. Marco Kasper steht bei der Niederlage 14:01 Minuten auf dem Eis.

Nach der frühen Knights-Führung durch Reilly Smith (2.) trifft Detroit im ersten Drittel gleich dreifach, kassiert im dritten Drittel aber noch zwei Tore zum Ausgleich. In der Verlängerung entscheidet Tomas Hertl die Partie nach etwas über zwei Minuten im Powerplay.

Während Detroit auf Platz vier im Osten steht, sind die Knights auf demselben Platz im Westen zu finden.

Die New Jersey Devils gewinnen nach Penaltys 4:3 gegen die Toronto Maple Leafs, die Anaheim Ducks besiegen die New York Islanders 5:1. Die Seattle Kraken stolpern beim 2:3 über Nachzügler St. Louis Blues.

