NEWS

Rossi leistet Assist bei nächster Wild-Niederlage

Marco Rossi bereitet den Treffer zum 1:0 vor, trotzdem muss sich Minnesota bei den Philadelphia Flyers geschlagen geben.

Rossi leistet Assist bei nächster Wild-Niederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Rossi kassiert mit den Minnesota Wild in der Nacht auf Sonntag bei den Philadelphia Flyers mit einem 1:2 nach Overtime die dritte Niederlage in Folge.

Die Wild gehen zunächst mit 1:0 in Führung, Rossi leistet mit guter Übersicht die Vorarbeit für den ersten Treffer von Vladimir Tarasenko im Minnesota-Jersey (22.).

In einem chancenarmen Spiel - beide Teams bringen es auf insgesamt 37 Torschüsse - gleichen die Gastgeber in der 48. Spielminute durch Owen Tippett aus.

Die Begegnung geht daraufhin in die Verlängerung, in der sich die Flyers durch ein Tor von Noah Cates durchsetzen können (63.).

Wild in der Central Division Letzter

Rossi beendet das Spiel in der zweiten Angriffslinie als Center zwischen Marcus Johansson und Tarasenko mit einer Eiszeit von 18:01 Minuten. Der Vorarlberger gibt einen Torschuss ab und verzeichnet am Bullypunkt eine Quote von 54,5 Prozent.

In der Central Division belegt Minnesota mit fünf Zählern den letzten Platz.

Der Auswärtstrip im Osten der USA findet in der Nacht auf Dienstag (1:00 Uhr) bei den New York Rangers seine Fortsetzung.

