Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thomas Klassek
RPI Engineers (USA)
David Maier
KAC
Thimo Nickl
KAC
Ramon Schnetzer
Vienna Capitals
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Devin Steffler
HC Innsbruck
Clemens Unterweger
KAC
Philipp Wimmer
EC Red Bull Salzburg
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
ANGRIFF:
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Felix Koschek
Vienna Capitals
Henrik Neubauer
Black Wings Linz
Johannes Neumann
Rögle BK (SWE)
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Maximilian Rebernig
VSV
Ian Scherzer
RPI Engineers (USA)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Finn van Ee
KAC
Elias Wallenta
VSV
Leon Wallner
Vienna Capitals
David Waschnig
KAC
Dominic Zwerger
EHC Biel (SUI)
Zwölf neue Spieler: Das ist der ÖEHV-Kader für den Italien-Test
Frühzeitig kann Teamchef Roger Bader auf die WM-Kandidaten von KAC und Red Bull Salzburg zurückgreifen. Das Torhüter-Trio für die WM steht wohl fest:
Nach den beiden Testspielen gegen Lettland (4:3, 0:1) geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in der zweiten Vorbereitungswoche auf die Weltmeisterschaft 2026 in Feldkirch weiter.
Dort bestreitet die Auswahl von Teamchef Roger Bader gegen Italien (Donnerstag, 19:00 Uhr) erstmals seit April 2012 wieder ein Testspiel. Insgesamt elf neue Spieler rücken am Sonntag ins Camp ein, der Kader wird von 21 auf 25 Feldspieler aufgestockt.
Mit David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer steht das mutmaßliche Torhüter-Trio für die WM in Zürich bereits frühzeitig fest.
Niemand hat ein Fixticket für die WM
"Durch das frühe Aus des EC Red Bull Salzburg und KAC stehen uns frühzeitig zahlreiche WM-Kandidaten zur Verfügung. Daher können wir bereits in der zweiten Woche der WM-Vorbereitung den Kader auf fünf Blöcke erhöhen", erklärt Bader.
Der Schweizer betont, dass es für niemanden ein Fixticket für die WM gibt: "Jeder muss sich beweisen und zeigen, dass er ins WM-Team gehört, unabhängig davon, ob er bereits eine WM gespielt hat oder nicht."
Er kündigt zudem an, dass das ÖEHV-Team in dieser Formation wohl auch in die dritte Vorbereitungswoche in Wien gehen wird. Dort trifft die rot-weiß-rote Truppe am 23. April auf Tschechien.
Die WM-Kandidaten der Graz99ers werden abhängig vom Verlauf des Finales in der win2day ICE Hockey League frühestens in der vierten Vorbereitungswoche zum Nationalteam stoßen.