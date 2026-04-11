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Zwölf neue Spieler: Das ist der ÖEHV-Kader für den Italien-Test

Frühzeitig kann Teamchef Roger Bader auf die WM-Kandidaten von KAC und Red Bull Salzburg zurückgreifen. Das Torhüter-Trio für die WM steht wohl fest:

Zwölf neue Spieler: Das ist der ÖEHV-Kader für den Italien-Test Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach den beiden Testspielen gegen Lettland (4:3, 0:1) geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in der zweiten Vorbereitungswoche auf die Weltmeisterschaft 2026 in Feldkirch weiter.

Dort bestreitet die Auswahl von Teamchef Roger Bader gegen Italien (Donnerstag, 19:00 Uhr) erstmals seit April 2012 wieder ein Testspiel. Insgesamt elf neue Spieler rücken am Sonntag ins Camp ein, der Kader wird von 21 auf 25 Feldspieler aufgestockt.

Mit David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer steht das mutmaßliche Torhüter-Trio für die WM in Zürich bereits frühzeitig fest.

Niemand hat ein Fixticket für die WM

"Durch das frühe Aus des EC Red Bull Salzburg und KAC stehen uns frühzeitig zahlreiche WM-Kandidaten zur Verfügung. Daher können wir bereits in der zweiten Woche der WM-Vorbereitung den Kader auf fünf Blöcke erhöhen", erklärt Bader.

Der Schweizer betont, dass es für niemanden ein Fixticket für die WM gibt: "Jeder muss sich beweisen und zeigen, dass er ins WM-Team gehört, unabhängig davon, ob er bereits eine WM gespielt hat oder nicht."

Er kündigt zudem an, dass das ÖEHV-Team in dieser Formation wohl auch in die dritte Vorbereitungswoche in Wien gehen wird. Dort trifft die rot-weiß-rote Truppe am 23. April auf Tschechien.

Die WM-Kandidaten der Graz99ers werden abhängig vom Verlauf des Finales in der win2day ICE Hockey League frühestens in der vierten Vorbereitungswoche zum Nationalteam stoßen.

Der Kader für die zweite Vorbereitungswoche:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thomas Klassek

RPI Engineers (USA)

David Maier

KAC

Thimo Nickl

KAC

Ramon Schnetzer

Vienna Capitals

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Devin Steffler

HC Innsbruck

Clemens Unterweger

KAC

Philipp Wimmer

EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

ANGRIFF:

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Felix Koschek

Vienna Capitals

Henrik Neubauer

Black Wings Linz

Johannes Neumann

Rögle BK (SWE)

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig

VSV

Ian Scherzer

RPI Engineers (USA)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Finn van Ee

KAC

Elias Wallenta

VSV

Leon Wallner

Vienna Capitals

David Waschnig

KAC

Dominic Zwerger

EHC Biel (SUI)

Das exklusive Interview mit Teamchef Roger Bader:

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