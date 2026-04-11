Zwölf neue Spieler: Das ist der ÖEHV-Kader für den Italien-Test

Nach den beiden Testspielen gegen Lettland (4:3, 0:1) geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in der zweiten Vorbereitungswoche auf die Weltmeisterschaft 2026 in Feldkirch weiter.

Dort bestreitet die Auswahl von Teamchef Roger Bader gegen Italien (Donnerstag, 19:00 Uhr) erstmals seit April 2012 wieder ein Testspiel. Insgesamt elf neue Spieler rücken am Sonntag ins Camp ein, der Kader wird von 21 auf 25 Feldspieler aufgestockt.

Mit David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer steht das mutmaßliche Torhüter-Trio für die WM in Zürich bereits frühzeitig fest.

Niemand hat ein Fixticket für die WM

"Durch das frühe Aus des EC Red Bull Salzburg und KAC stehen uns frühzeitig zahlreiche WM-Kandidaten zur Verfügung. Daher können wir bereits in der zweiten Woche der WM-Vorbereitung den Kader auf fünf Blöcke erhöhen", erklärt Bader.

Der Schweizer betont, dass es für niemanden ein Fixticket für die WM gibt: "Jeder muss sich beweisen und zeigen, dass er ins WM-Team gehört, unabhängig davon, ob er bereits eine WM gespielt hat oder nicht."

Er kündigt zudem an, dass das ÖEHV-Team in dieser Formation wohl auch in die dritte Vorbereitungswoche in Wien gehen wird. Dort trifft die rot-weiß-rote Truppe am 23. April auf Tschechien.

Die WM-Kandidaten der Graz99ers werden abhängig vom Verlauf des Finales in der win2day ICE Hockey League frühestens in der vierten Vorbereitungswoche zum Nationalteam stoßen.

Der Kader für die zweite Vorbereitungswoche: