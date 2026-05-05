NEWS
Umbruch: VSV-Vereinslegende nicht mehr Sportlicher Leiter
Der 57-Jährige ist nicht mehr sportlicher Leiter, soll aber eine neue Aufgabe bekommen.
Vereinslegende Herbert Hohenberger ist beim Eishockey-Traditionsclub Villacher SV von seiner Funktion als sportlicher Leiter entbunden worden.
Der Schritt folgte gemäß Vereinsaussendung im gegenseitigen Einvernehmen. Der 57-Jährige soll sich künftig anderen Aufgabenbereichen innerhalb des Vereins widmen, u.a. im Team-Management.
Die sportliche Leitung wird vom Trainerteam und der Geschäftsführung übernommen. Die Obmannschaft übernimmt Manfred Herzog von Martin Winkler.