Umbruch: VSV-Vereinslegende nicht mehr Sportlicher Leiter

Vereinslegende Herbert Hohenberger ist beim Eishockey-Traditionsclub Villacher SV von seiner Funktion als sportlicher Leiter entbunden worden.

Der Schritt folgte gemäß Vereinsaussendung im gegenseitigen Einvernehmen. Der 57-Jährige soll sich künftig anderen Aufgabenbereichen innerhalb des Vereins widmen, u.a. im Team-Management.

Die sportliche Leitung wird vom Trainerteam und der Geschäftsführung übernommen. Die Obmannschaft übernimmt Manfred Herzog von Martin Winkler.