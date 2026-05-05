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Umbruch: VSV-Vereinslegende nicht mehr Sportlicher Leiter

Der 57-Jährige ist nicht mehr sportlicher Leiter, soll aber eine neue Aufgabe bekommen.

Umbruch: VSV-Vereinslegende nicht mehr Sportlicher Leiter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Vereinslegende Herbert Hohenberger ist beim Eishockey-Traditionsclub Villacher SV von seiner Funktion als sportlicher Leiter entbunden worden.

Der Schritt folgte gemäß Vereinsaussendung im gegenseitigen Einvernehmen. Der 57-Jährige soll sich künftig anderen Aufgabenbereichen innerhalb des Vereins widmen, u.a. im Team-Management.

Die sportliche Leitung wird vom Trainerteam und der Geschäftsführung übernommen. Die Obmannschaft übernimmt Manfred Herzog von Martin Winkler.

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