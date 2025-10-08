Suche
    Florida Panthers Florida Panthers FLA Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks CHI
    Endstand
    3:2
    2:1, 0:1, 1:0
    • A.J. Greer
    • Carter Verhaeghe
    • Jesper Boqvist
    • Frank Nazar
    • Teuvo Teräväinen
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Panthers starten mit Sieg in die neue NHL-Saison

    Der Titelverteidiger feiert einen knappen Sieg gegen die Blackhawks. Auch die Avalanche und Penguins können über einen Auftakterfolg jubeln.

    Panthers starten mit Sieg in die neue NHL-Saison Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Florida Panthers sind standesgemäß in die neue NHL-Saison gestartet. Gegen die Chicago Blackhaws feiert der Titelverteidiger einen knappen 3:2-Heimsieg.

    Den besseren Start haben die Blackhawks. Frank Nazar eröffnet mit seinem Treffer für den Außenseiter in der 11. Minute. Allerdings lässt die Antwort der Panthers nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später besorgt A.J. Greer den Ausgleich (12.).

    Noch im ersten Drittel gelingt es dem spielbestimmenden Team aus Florida den Spielstand zu drehen. Carter Verhaeghe besorgt in der 15. Minute im Powerplay die 2:1-Führung für die Panthers, die auf ihre beiden verletzten Stars Aleksander Barkov und Matthew Tkachuk verzichten müssen.

    Boqvist mit der Entscheidung

    Im zweiten Drittel legen die Blackhawks wieder einen Blitzstart hin. Nach nur knapp einer Minute kann Teuvo Teräväinen den Ausgleich für die Mannschaft aus Chicago erzielen (22.).

    Im finalen Abschnitt sind dann wieder die Panthers das dominierende Team. Gut zehn Minuten vor Ende der Spielzeit ist es Jesper Boqvist, der den Puck aus der Luft ins Netz schießt und damit den 3:2-Endstand besorgt (51.).

    Im nächsten Spiel empfangen die Panthers in der Nacht auf Freitag (1:00 Uhr) die Philadelphia Flyers. Für die Blackhawks geht es ebenfalls am Freitag nach Boston zu den Bruins.

    Auch Pittsburgh und Colorado starten mit Sieg

    Ebenfalls über einen Sieg jubeln dürfen die Pittsburgh Penguins. Gegen die New York Rangers setzt es dank Treffer von Justin Brazeau (20., 58./EN) und Blake Lizotte (59./EN) einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg.

    Auch die Fans von Colorado Avalanche dürfen sich über einen klaren Auftaktsieg freuen. Das Team aus Colorado gewinnt auswärts gegen die Los Angeles Kings mit 4:1. Die Tore für Avalanche erzielen Martin Necas (21., 51./PP), Sam Malinski (28.) und Artturi Lehkonen (35.). Den Ehrentreffer für die Kings besorgt Kevin Fiala (56./PP).

    Panthers-Scout Penker:

    Panthers-Scout Penker: "An Stanley Cup habe ich nie gedacht"

    Eishockey - NHL
    NHL-Start: Was ist für die Montreal Canadiens möglich?

    NHL-Start: Was ist für die Montreal Canadiens möglich?

    Eishockey - NHL

    Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

    Vorschau
    Der beste ÖEHV-Torschütze
    #20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Mehr zum Thema

    Panthers-Scout Penker: "An Stanley Cup habe ich nie gedacht"

    Panthers-Scout Penker: "An Stanley Cup habe ich nie gedacht"

    Eishockey - NHL
    13
    Seit 2015 dabei! Oilers-Kapitän verlängert erneut

    Seit 2015 dabei! Oilers-Kapitän verlängert erneut

    Eishockey - NHL
    16
    NHL-Start: Was ist für die Montreal Canadiens möglich?

    NHL-Start: Was ist für die Montreal Canadiens möglich?

    Eishockey - NHL
    8
    Was ist für Rossi und die Wild in diesem Jahr möglich?

    Was ist für Rossi und die Wild in diesem Jahr möglich?

    Eishockey - NHL
    2
    Rossi-Teamkollege erhält NHL-Rekordvertrag

    Rossi-Teamkollege erhält NHL-Rekordvertrag

    Eishockey - NHL
    21
    Gewinne mit interwetten NHL-Fanreise in den Big Apple

    Gewinne mit interwetten NHL-Fanreise in den Big Apple

    Eishockey - Sonstiges
    2
    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Eishockey - ICE Hockey League
    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Eishockey - ICE Hockey League
    1

    Kommentare