Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der NHL gefeiert.

Im Penaltyschießen werden am Samstag die Boston Bruins auswärts mit 5:4 besiegt. Der Vorarlberger Rossi bekommt knapp 24 Minuten Eiszeit und steuert einen Assist bei.

Das Shootout wird zum Marathon, Liam Öhgren erzielt im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hat er ein Tor und einen Assist verbucht.