Boston Bruins Boston Bruins BOS Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Nach Overtime
4:5
1:1 , 2:1 , 1:2
  • Morgan Geekie
  • Pavel Zacha
  • Tanner Jeannot
  • Andrew Peeke
  • Max Sasson
  • Linus Karlsson
  • Liam Öhgren
  • - -
NEWS

Assist von Rossi! Canucks siegen nach Marathon-Shootout

Die Kanadier jubeln gegen die Boston Bruins über den vierten Sieg in Folge. Marco Rossi schreibt an.

Assist von Rossi! Canucks siegen nach Marathon-Shootout Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Marco Rossi und die Vancouver Canucks haben ihren nächsten Sieg in der NHL gefeiert.

Im Penaltyschießen werden am Samstag die Boston Bruins auswärts mit 5:4 besiegt. Der Vorarlberger Rossi bekommt knapp 24 Minuten Eiszeit und steuert einen Assist bei.

Das Shootout wird zum Marathon, Liam Öhgren erzielt im siebenten Durchgang das einzige Tor. Schon in der regulären Spielzeit hat er ein Tor und einen Assist verbucht.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

