Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs TOR
Nach Overtime
3:2
0:0 , 1:1 , 1:1
  • Moritz Seider
  • Mason Appleton
  • Simon Edvinsson
  • Matthew Knies
  • Nicholas Robertson
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Overtime-Sieg! Kaspers Red Wings behaupten Division-Führung

Detroit setzt sich gegen Toronto in der Verlängerung durch. Marco Kasper bleibt ohne Scorerpunkt.

Overtime-Sieg! Kaspers Red Wings behaupten Division-Führung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Die Detroit Red Wings rund um Eishockey-Export Marco Kasper haben in der NHL ihre Führung in der Atlantic Division behauptet.

Das Team aus dem US-Staat Michigan setzt sich am Sonntag zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Für Detroit ist es der vierte Sieg in den jüngsten fünf Partien, drei davon gelangen in der Overtime. In ihrer Division liegen die Red Wings nun zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Tampa Bay Lightning.

Das Goldtor für Detroit gelingt dem schwedischen Verteidiger Simon Edvinsson 3:14 Minuten vor Ende der Verlängerung mit einem Rückhandschuss.

Kasper kommt auf 8:25 Minuten Eiszeit und gibt einen Schuss aufs Tor ab. Der Stürmer hält nach 39 Saisoneinsätzen weiter bei drei Toren und zwei Assists. Der 21-jährige Kärntner wartet seit Ende Oktober auf einen Treffer.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

21 Bilder

