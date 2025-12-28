Verdienter Heimsieg! 99ers bezwingen Pustertal im Spitzenspiel

Die Graz99ers bezwingen den HC Pustertal in der 32. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Heimerfolg.

Dabei bejubeln die 99ers einen Traumstart! Nicholas Bailen nutzt eine Bardreau-Behinderung gnadenlos aus und netzt in Überzahl zur raschen 1:0-Führung ein (3./PP1). Nur eine Minute danach verursacht Korbinian Holzer aber mit einem Halten einen Penalty für die "Wölfe".

Henry Bowlby scheitert aber an der Stange und verpasst den Ausgleich (4.). Pustertal schockt die 99ers danach jedoch mit einem Shorthander. Markus Lauridsen nutzt trotz der Unterzahl seinen freien Raum und schießt den HCP zum 1:1-Ausgleich (13./SH1). Noch vor der ersten Pausensirene sorgen die Steirer aber für die nächste Führung.

Zündel bringt die Grazer vor der Pause wieder in Führung

Denn Kilian Zündel bugsiert den Puck zum 2:1-Pausenstand ins Netz (18.). In der Folge kommt es bei den 99ers zu einem Tormannwechsel. Nicolas Wieser ersetzt dabei Maxime Legace (30.). Der eingewechselte 99ers-Goalie zeichnet sich rasch mit einigen Paraden aus.

Zudem trifft Marcus Vela auf der Gegenseite zur 3:1-Führung (35.). Obendrein schwächt sich der HCP im dritten Abschnitt mit einigen Strafzeiten. Neben einer Spieldauer-Disziplinarstrafe von Alex Ierullo erspielen die Grazer binnen kurzer Zeit sogar zwei 5:3-Überzahlchancen. Doch die Steirer verpassen dennoch die Vorentscheidung.

HCP-Comeback bleibt in der Schlussphase aus

Für eine Aufholjagd der Pustertaler genügt es allerdings nicht mehr. Michael Schiechl markiert nämlich trotz eines Brunner-Haltens in Unterzahl per Empty-Net-Goal den Heimerfolg der 99ers (58./SH1).

Daher verteidigen die Grazer hinter dem KAC den zweiten Platz in der Tabelle. Pustertal weist trotz der Niederlage noch immer einen deutlichen Vorsprung von 14 Zählern auf den siebenten Platz.