Salzburg hat mit Ferencvaros keine Mühe, VSV verliert erneut

In Runde 33 der win2day ICE Hockey League gewinnt der EC Red Bull Salzburg mit 5:1 gegen FTC Ferencvaros Budapest.

Gegen die defensiv agierenden Ungarn geben die "Eisbullen“ von Beginn an den Ton an, brauchen aber eine Weile, bis sie wirklich gefährlich werden. Erst Nissner fräst sich nach sieben gespielten Minuten zwischen drei Feldspielern der Ungarn hindurch und umkurvt am Schluss auch noch Goalie Balizs – 1:0 für Salzburg.

Vier Sekunden vor der ersten Drittelpause kommt Ferencvaros allerdings zum Ausgleich, Coulter nutzt das Powerplay der Ungarn zum 1:1.

Damit sind die Glanzlichter des Liga-Neulings aber schon wieder vorbei. Corcoran bringt die Mozartstädter per Onetimer wieder in Führung (24.), Schneider schiebt den Puck unter dem Torhüter hindurch und stellt so auf 3:1 (37.).

Huber stellt nach einem wunderbaren Zuspiel des jüngeren Raffl-Bruders Michael auf 4:1 (39.), Schneider setzt mit seinem zweiten Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt (42.).

Die Adler im Sturzflug

Ganz anders ergeht es dem VSV: Die Adler aus Villach verlieren mit 1:4 daheim gegen den HC Bozen.

Zunächst halten die Draustädter dem großen Druck ihrer Gäste aus Südtirol stand und bringen die ersten 20 Minuten ohne Gegentore über die Bühne.

Im zweiten Durchgang geht der VSV sogar in Führung: Hancock wartet mit seinem Schuss von der rechten Seite auf den perfekten Moment, die Scheibe wird noch vom Bozener DiPerna unhaltbar ins Tor abgefälscht (25.).

McClure fälscht noch vor der zweiten Drittelpause die Scheibe zum Ausgleich ins Tor ab.

Lange steht das Spiel auf Messers Schneide, der Knackpunkt ist dann ein Fehler der Villacher. Ein Scheibenverlust in der eigenen Zone eröffnet McClure die Möglichkeit auf seinen zweiten Treffer, der Stürmer der Bozener jagt die Scheibe ansatzlos ins Kreuzeck (56.).

Der VSV riskiert zum Schluss alles, es reicht aber nicht mehr. Gazley (59.) und Bradley (60.) treffen beide noch ins leere Tor und besiegeln damit die 1:4-Niederlage des VSV.

Die "Eisbullen" stehen mit 55 Zählern hinter den punktgleichen Bozenern auf Tabellenplatz sechs. Ferencvaros ist mit 40 Punkten Achter, der VSV hat auf Rang neun 39 Zähler gesammelt.