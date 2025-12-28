Tabellenführer KAC bringt den Vorsprung in Wien über die Zeit

In Runde 33 der win2day ICE Hockey League verlieren die Vienna Capitals mit 1:3 gegen den Tabellenführer KAC.

Die Capitals müssen nach knapp vier Minuten den frühen Rückstand wegstecken: Die Scheibe springt von zwei Capitals-Cracks zu Johannes Dobrovolny und der 17-Jährige erzielt seinen ersten Treffer in der Liga.

Trotzdem halten sich die verbesserten Wiener gegen den Tabellenführer gut, erst ein Fehlgriff von Schlussman Evan Cowley ermöglicht Matt Fraser das zweite Tor für die Rotjacken (24.). Simeon Schwinger erhöht mit einem wuchtigen Onetimer auf 3:0, damit ist das Pulver der Kärntner aber verschossen.

Caps-Goalie Cowley vereitelt alle weiteren Versuche der "Rotjacken“. Im Überzahlspiel gelingt den Wienern das 1:3 durch Simon Bourque (32.), damit riechen die Capitals wieder Lunte.

Es folgt ein furioses Schlussdrittel der Capitals, KAC-Goalie Vorauer bringt den Auswärtssieg für seine "Rotjacken“ aber über die Zeit.

Der KAC ist mit 67 Zählern weiter sechs Punkte vor den Graz99ers Tabellenführer. Die Capitals rutschen mit 37 Punkten hinter die Black Wings Linz auf Tabellenplatz elf.