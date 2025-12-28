Vienna Capitals Vienna Capitals VIC EC-KAC EC-KAC KAC
Endstand
1:3
0:1 , 1:2 , 0:0
  • Simon Bourque
  • Johannes Dobrovolny
  • Matthew Fraser
  • Simeon Schwinger
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Tabellenführer KAC bringt den Vorsprung in Wien über die Zeit

Ein furioses Schlussdrittel reicht den Capitals nicht, um den Tabellenführer in Bedrängnis zu bringen. Am Ende steht ein Auswärtssieg der Kärntner.

Tabellenführer KAC bringt den Vorsprung in Wien über die Zeit
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Runde 33 der win2day ICE Hockey League verlieren die Vienna Capitals mit 1:3 gegen den Tabellenführer KAC.

Die Capitals müssen nach knapp vier Minuten den frühen Rückstand wegstecken: Die Scheibe springt von zwei Capitals-Cracks zu Johannes Dobrovolny und der 17-Jährige erzielt seinen ersten Treffer in der Liga.

Trotzdem halten sich die verbesserten Wiener gegen den Tabellenführer gut, erst ein Fehlgriff von Schlussman Evan Cowley ermöglicht Matt Fraser das zweite Tor für die Rotjacken (24.). Simeon Schwinger erhöht mit einem wuchtigen Onetimer auf 3:0, damit ist das Pulver der Kärntner aber verschossen.

Caps-Goalie Cowley vereitelt alle weiteren Versuche der "Rotjacken“. Im Überzahlspiel gelingt den Wienern das 1:3 durch Simon Bourque (32.), damit riechen die Capitals wieder Lunte.

Es folgt ein furioses Schlussdrittel der Capitals, KAC-Goalie Vorauer bringt den Auswärtssieg für seine "Rotjacken“ aber über die Zeit.

Der KAC ist mit 67 Zählern weiter sechs Punkte vor den Graz99ers Tabellenführer. Die Capitals rutschen mit 37 Punkten hinter die Black Wings Linz auf Tabellenplatz elf.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz mit KAC - Capitals

ICE LIVE: Konferenz mit KAC - Capitals

ICE Hockey League
Salzburg hat mit Ferencvaros keine Mühe, VSV verliert erneut

Salzburg hat mit Ferencvaros keine Mühe, VSV verliert erneut

ICE Hockey League
Verdienter Heimsieg! 99ers bezwingen Pustertal im Spitzenspiel

Verdienter Heimsieg! 99ers bezwingen Pustertal im Spitzenspiel

ICE Hockey League
1
Pflichtsieg! Black Wings kehren zurück auf die Siegerstraße

Pflichtsieg! Black Wings kehren zurück auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
Derby-Heimsieg! KAC behält gegen den VSV die Oberhand

Derby-Heimsieg! KAC behält gegen den VSV die Oberhand

ICE Hockey League
4
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
Rossi mit Premiere! Doch Vancouver Canucks verlieren

Rossi mit Premiere! Doch Vancouver Canucks verlieren

NHL
17
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals KAC