Oilers trennen sich nach Erstrunden-Aus von Trainer

Die Edmonton Oilers haben am Donnerstag Trainer Kris Knoblauch entlassen.

Er musste nach dem Ausscheiden in der ersten Playoff-Runde gehen, nachdem er das Team zuvor zu zwei aufeinanderfolgenden Teilnahmen am Stanley Cup-Finale geführt hatte.

Drei Playoff-Teilnahmen unter Knoblauch

Knoblauch führte die Oilers seit seinem Amtsantritt als Ersatz für Jay Woodcroft, der nach einem schwachen Saisonstart im November 2023 entlassen wurde, dreimal in die Playoffs.

In seiner Amtszeit gewann das Team 166 von 286 Spielen. Mit seiner Punkteausbeute in der regulären Saison von 62,3 Prozent liegt er auf dem sechsten Platz unter den aktiven NHL-Trainern.

Die Oilers suchen damit bereits ihren sechsten Trainer, seit Connor McDavid 2015 in die NHL kam und sich zum besten Spieler der Welt entwickelte. Gemeinsam mit Superstar Leon Draisaitl hat er noch keinen Meistertitel gewonnen und geht nun in seine zwölfte gemeinsame Saison.