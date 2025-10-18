Marco Rossi und Minnesota haben in Washington die zweite empfindliche Auswärtsniederlage hintereinander erlitten.

Die Wild unterliegen den Capitals 1:5. Superstar Alexander Ovechkin führt Washington mit seinem 898. NHL-Treffer zum 3:1 im Schlussdrittel endgültig auf die Siegerstraße.

Das einzige Minnesota-Tor erzielt Marcus Johannson zum 1:1. Rossi bleibt wie beim 2:5 in Dallas ohne Punkt.

Overtime-Niederlage für Kasper

Marco Kaspers Detroit Red Wings unterliegen den Tampa Bay Lightning 1:2 nach Overtime.

Nach den ersten fünf Saisonpartien hält Kasper bei einem Tor. Darüber hinaus hat er drei Vorlagen beigesteuert.