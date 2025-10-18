NEWS

Niederlagen für Rossi und Kasper

Rossi verliert mit den Wild gegen das Team um Superstar Ovechkin. Für Kasper geht es immerhin in die Overtime.

Niederlagen für Rossi und Kasper Foto: © GETTY
Marco Rossi und Minnesota haben in Washington die zweite empfindliche Auswärtsniederlage hintereinander erlitten.

Die Wild unterliegen den Capitals 1:5. Superstar Alexander Ovechkin führt Washington mit seinem 898. NHL-Treffer zum 3:1 im Schlussdrittel endgültig auf die Siegerstraße.

Das einzige Minnesota-Tor erzielt Marcus Johannson zum 1:1. Rossi bleibt wie beim 2:5 in Dallas ohne Punkt.

Overtime-Niederlage für Kasper

Marco Kaspers Detroit Red Wings unterliegen den Tampa Bay Lightning 1:2 nach Overtime.

Nach den ersten fünf Saisonpartien hält Kasper bei einem Tor. Darüber hinaus hat er drei Vorlagen beigesteuert.

