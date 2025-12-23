Niederlage für Rossi und die Canucks

Für Marco Rossi und die Vancouver Canucks setzt es bei den Philadelphia Flyers eine 2:5-Niederlage.

Nach einem torlosen ersten Drittel gehen die Flyers durch Grebyonkin in Führung (34.). So richtig aufdrehen können die Gastgeber aber erst im Schlussdrittel. Grundström (46.) und Dvorak (48.) treffen für Philadelphia, Sasson kann zwischenzeitlich auf 3:1 verkürzen (54.). Tippet (55.) und Michkov per Empty Net Goal (59.) sorgen aber für klare Verhältnisse, O'Connor besorgt nur mehr den Endstand zum 5:2 (60.).

Kein Scorer für Rossi

Marco Rossi bleibt ohne Scorer, er steht 20:51 Minuten auf dem Eis. Während die Flyers in der Metropolitan Division auf dem zweiten Platz stehen, sind die Canucks Letzter in der Pacific Division.

Die Tampa Bay Lighting gewinnen 4:1 gegen die St. Louis Blues, die Seattle Kraken siegen 3:1 bei den Anaheim Ducks. Ebenfalls mit 3:1 gewinnen die Columbus Blue Jackets bei den Los Angeles Kings.