Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL
Endstand
3:6
1:1 , 2:3 , 0:2
  • J.T. Compher
  • Michael Rasmussen
  • Dylan Larkin
  • Darren Raddysh
  • Gage Goncalves
  • Yanni Gourde
  • Yanni Gourde
  • Jake Guentzel
  • Brandon Hagel
  • Brandon Hagel
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Niederlage für Kasper und Detroit

In einer spektakulären Partie müssen sich die Red Wings Tampa geschlagen geben.

Niederlage für Kasper und Detroit Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings setzt es in der NHL eine bittere 3:6-Niederlage gegen die Tampa Bay Lightning.

Das Team des Tirolers geht durch einen Treffer von J.T. Compher in Führung (12.), doch Tampa kann noch im ersten Drittel durch Darren Raddysh (18.) ausgleichen.

Im Mittelabschnitt übernimmt Lightning dann durch Treffer von Goncalves (21.) und Gourde (24.) die Führung. Rasmussen gelingt in der 24. Minute der Ausgleichstreffer.

Tampa macht alles klar

Kurz vor Ende des zweiten Drittels stellt Gourde wieder die Zwei-Tore-Führung her, aber Detroit kann durch Larkin erneut kontern (39.).

Im letzten Drittel macht Tampa durch Treffer von Guentzel (53.) und Hagel (58.) dann alles klar. NHL-Legionär Marco Kasper kommt auf 13:07 Minuten Eiszeit.

Nach 24 Spielen stehen die Red Wings bei 27 Punkten.

Tabellen der NHL>>>

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
NHL: Kaspers Red Wings kassieren zweite Niederlage in Folge

NHL: Kaspers Red Wings kassieren zweite Niederlage in Folge

NHL
10
Vienna Capitals verlieren nach Overtime gegen Pustertal

Vienna Capitals verlieren nach Overtime gegen Pustertal

ICE Hockey League
Black Wings mit Overtime-Sieg gegen VSV

Black Wings mit Overtime-Sieg gegen VSV

ICE Hockey League
KAC feiert souveränen Sieg gegen Pioneers

KAC feiert souveränen Sieg gegen Pioneers

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Spitzenduell Ljubljana - 99ers

ICE Hockey League LIVE: Spitzenduell Ljubljana - 99ers

ICE Hockey League
Was tut sich im November am Transfermarkt?

Was tut sich im November am Transfermarkt?

ICE Hockey League
4
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings