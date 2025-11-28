Niederlage für Kasper und Detroit

Für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings setzt es in der NHL eine bittere 3:6-Niederlage gegen die Tampa Bay Lightning.

Das Team des Tirolers geht durch einen Treffer von J.T. Compher in Führung (12.), doch Tampa kann noch im ersten Drittel durch Darren Raddysh (18.) ausgleichen.

Im Mittelabschnitt übernimmt Lightning dann durch Treffer von Goncalves (21.) und Gourde (24.) die Führung. Rasmussen gelingt in der 24. Minute der Ausgleichstreffer.

Tampa macht alles klar

Kurz vor Ende des zweiten Drittels stellt Gourde wieder die Zwei-Tore-Führung her, aber Detroit kann durch Larkin erneut kontern (39.).

Im letzten Drittel macht Tampa durch Treffer von Guentzel (53.) und Hagel (58.) dann alles klar. NHL-Legionär Marco Kasper kommt auf 13:07 Minuten Eiszeit.

Nach 24 Spielen stehen die Red Wings bei 27 Punkten.

